Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ – Διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα

Ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Για την υπόθεση ο Εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

«Στάχτη» 16.000 στρέμματα και περιουσίες

Θλίψη προκαλεί η εικόνα που άφησε η φωτιά στην Ανατολική Αττική, με δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια και 16.000 στρέμματα καμένης γης.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα από τα οποία τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.