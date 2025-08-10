Πειραιάς: Νεκρός ο άνδρας που ανασύρθηκε από το λιμάνι – Η σορός του επέπλεε ανοικτά της Πύλης 10

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Λιμάνι Πειραιά

Νεκρός εντοπίστηκε, νωρίτερα σήμερα, ένας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά, με τις συνθήκες θανάτου του να ερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, για έναν ηλικιωμένο άνδρα που βρέθηκε ανοικτά της Πύλης 10 του λιμανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο άτυχος άνδρας δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Η σορός, που επέπλεε, εντόπισαν πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές, μεταφέρθηκε αρχικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

