Τραμπ: «Εξοντώθηκε ο υπαρχηγός του ISIS παγκοσμίως» σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Νιγηρίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, τον οποίο χαρακτήρισε «δεύτερο στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως», έπειτα από κοινή στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας στην Αφρική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο 44χρονος τζιχαντιστής ήταν «ο πιο ενεργός τρομοκράτης στον κόσμο».

«Με την εξόντωσή του, η παγκόσμια επιχειρησιακή δυνατότητα του ISIS έχει αποδυναμωθεί σημαντικά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι

Ο αλ Μινούκι καταγόταν από τη Νιγηρία και θεωρούνταν κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Επαρχιών του ISIS, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Counter Extremism Project.

Φέρεται να κατείχε θέση περιφερειακού διοικητή του ISIS από το 2018 και περιγραφόταν ως ιδιαίτερα σκληροπυρηνικός μαχητής.

Η επιχείρηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα τα Χριστούγεννα

Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Νιγηρίας έρχεται λίγους μήνες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε βάσεις ισλαμιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία ανήμερα των Χριστουγέννων πέρυσι.

Οι επιθέσεις είχαν ακολουθήσει δηλώσεις του Τραμπ ότι οι χριστιανοί διώκονται στη Νιγηρία, κάτι που η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας έχει αρνηθεί.