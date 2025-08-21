Frank Caprio: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο «πιο καλός δικαστής του κόσμου» – Τα βίντεο που καθήλωσαν τα social media με την ανθρωπιά και τη συμπόνια του

Ο δικαστής Frank Caprio, που έγινε γνωστός παγκοσμίως για την καλοσύνη και την ανθρωπιά του μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, σκορπώντας θλίψη σε εκατομμύρια ανθρώπους που τον θαύμαζαν για το μοναδικό του ήθος.

Ο Caprio υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο δικαστήριο της Providence στο Ρόουντ Άιλαντ, στις ΗΠΑ, και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός ως «o πιο καλός δικαστής στον κόσμο», σύμφωνα με το NBC Boston, χάρη σε βίντεο που έγιναν viral στα social media και συγκέντρωσαν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές, δείχνοντάς τον να απονέμει δικαιοσύνη με χαμόγελο και κατανόηση.

Judge Frank Caprio, beloved for his kindness on Caught in Providence, has passed away at 88. Known as the "nicest judge in the world"



Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023 με τη συνταξιοδότησή του, καταγράφηκαν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Caught In Providence».

Την Τετάρτη, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram -με τους 3,2 εκατομμύρια followers-, αναφερόταν ότι πέθανε «έπειτα από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος» και ότι ήταν «αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του είχε απευθυνθεί στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από το νοσοκομείο λέγοντας: «Δυστυχώς είχα μια υποτροπή, βρίσκομαι ξανά στο νοσοκομείο, και έρχομαι ξανά σε εσάς ζητώντας να με θυμάστε στις προσευχές σας μία ακόμη φορά».



Η προσωπικότητά του ξεχώριζε έντονα σε σύγκριση με άλλους τηλεοπτικούς δικαστές, που εμφανίζονταν περισσότερο αυστηροί και συγκρουσιακοί.

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, είχε χαρίσει την κλήση σε έναν μπάρμαν που πέρασε με κόκκινο, καθώς κέρδιζε λιγότερα από 4 δολάρια την ώρα.

«Αν κάποιος παρακολουθεί, θέλω να ξέρει ότι δεν πρέπει να τρώει και να τρέχει, γιατί θα τον πιάσουν και οι φτωχοί άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά όλη μέρα για τρία δολάρια την ώρα θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό του», είπε.



Σε άλλο, ακούγεται να ακούει με κατανόηση μια γυναίκα που είχε χάσει τον γιο της, πριν ακυρώσει τις κλήσεις και τα πρόστιμά της που έφταναν τα 400 δολάρια.

Ο Caprio αξιοποίησε επίσης τη φήμη του για να μιλήσει ανοιχτά για τις ανισότητες στο δικαστικό σύστημα, λέγοντας σε ένα βίντεο: «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλά εισοδήματα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους αστικές υποθέσεις, όπως η υγεία, οι άδικες εξώσεις, τα επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και οι τροχαίες παραβάσεις».

Judge Frank Caprio, who went viral for making compassionate decisions in his courtroom, has died at 88



Μετά τον θάνατό του, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Dan McKee, απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του, δηλώνοντας: «Ήταν κάτι περισσότερο από ένας δικαστής – ήταν ένα σύμβολο ενσυναίσθησης στην έδρα, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατόν όταν η δικαιοσύνη συνδυάζεται με την ανθρωπιά».

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, ο Caprio προέρχεται από ταπεινή οικογένεια, είναι ο δεύτερος από τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Federal Hill της Providence, στο Ρόουντ Άιλαντ.

Oh man…RIP Judge Frank Caprio 🙏 "Be kind to people"

pic.twitter.com/6lrggFi0mP — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) August 20, 2025



«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι οι κυβερνητικοί θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά, ασκώντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια στις αποφάσεις τους», δήλωσε το 2017.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

Με πληροφορίες από: Sky News, Associated Press