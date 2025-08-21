Frank Caprio: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο «πιο καλός δικαστής του κόσμου» – Τα βίντεο που καθήλωσαν τα social media με την ανθρωπιά και τη συμπόνια του

Enikos Newsroom

διεθνή

Frank Caprio: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο «πιο καλός δικαστής του κόσμου» – Τα βίντεο που καθήλωσαν τα social media με την ανθρωπιά και τη συμπόνια του
Φωτογραφία: AP

Ο δικαστής Frank Caprio, που έγινε γνωστός παγκοσμίως για την καλοσύνη και την ανθρωπιά του μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, σκορπώντας θλίψη σε εκατομμύρια ανθρώπους που τον θαύμαζαν για το μοναδικό του ήθος.

Ο Caprio υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο δικαστήριο της Providence στο Ρόουντ Άιλαντ, στις ΗΠΑ, και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός ως «o πιο καλός δικαστής στον κόσμο», σύμφωνα με το NBC Boston, χάρη σε βίντεο που έγιναν viral στα social media και συγκέντρωσαν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές, δείχνοντάς τον να απονέμει δικαιοσύνη με χαμόγελο και κατανόηση.


Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023 με τη συνταξιοδότησή του, καταγράφηκαν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Caught In Providence».

Την Τετάρτη, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram -με τους 3,2 εκατομμύρια followers-, αναφερόταν ότι πέθανε «έπειτα από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος» και ότι ήταν «αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».


Μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του είχε απευθυνθεί στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από το νοσοκομείο λέγοντας: «Δυστυχώς είχα μια υποτροπή, βρίσκομαι ξανά στο νοσοκομείο, και έρχομαι ξανά σε εσάς ζητώντας να με θυμάστε στις προσευχές σας μία ακόμη φορά».


Η προσωπικότητά του ξεχώριζε έντονα σε σύγκριση με άλλους τηλεοπτικούς δικαστές, που εμφανίζονταν περισσότερο αυστηροί και συγκρουσιακοί.

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, είχε χαρίσει την κλήση σε έναν μπάρμαν που πέρασε με κόκκινο, καθώς κέρδιζε λιγότερα από 4 δολάρια την ώρα.

«Αν κάποιος παρακολουθεί, θέλω να ξέρει ότι δεν πρέπει να τρώει και να τρέχει, γιατί θα τον πιάσουν και οι φτωχοί άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά όλη μέρα για τρία δολάρια την ώρα θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό του», είπε.


Σε άλλο, ακούγεται να ακούει με κατανόηση μια γυναίκα που είχε χάσει τον γιο της, πριν ακυρώσει τις κλήσεις και τα πρόστιμά της που έφταναν τα 400 δολάρια.

Ο Caprio αξιοποίησε επίσης τη φήμη του για να μιλήσει ανοιχτά για τις ανισότητες στο δικαστικό σύστημα, λέγοντας σε ένα βίντεο: «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλά εισοδήματα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους αστικές υποθέσεις, όπως η υγεία, οι άδικες εξώσεις, τα επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και οι τροχαίες παραβάσεις».


Μετά τον θάνατό του, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Dan McKee, απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του, δηλώνοντας: «Ήταν κάτι περισσότερο από ένας δικαστής – ήταν ένα σύμβολο ενσυναίσθησης στην έδρα, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατόν όταν η δικαιοσύνη συνδυάζεται με την ανθρωπιά».

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, ο Caprio προέρχεται από ταπεινή οικογένεια, είναι ο δεύτερος από τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη γειτονιά Federal Hill της Providence, στο Ρόουντ Άιλαντ.


«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι οι κυβερνητικοί θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά, ασκώντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια στις αποφάσεις τους», δήλωσε το 2017.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

Με πληροφορίες από: Sky News, Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Καούρα και ναυτία: Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι- Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Scaly Wolf»: Ομάδα χάκερ επιτίθεται σε οργανισμούς για να αποκαλύψει τα μυστικά τους – Πώς αποφεύγουν την ανίχνευση

Άνδρας πήγε στο νοσοκομείο επειδή η θηλή του έβγαζε πύον – Οι γιατροί δίαπίστωσαν ότι είχε μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος του...
περισσότερα
09:56 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας με εκρήξεις από το Κίεβο μέχρι τη Λβιβ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνέχισαν τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησ...
09:03 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Βρήκαν 18χρονη έγκυο θαμμένη στην αυλή του συντρόφου της: Το τελευταίο ανατριχιαστικό μήνυμα στην οικογένειά της – «Αν πεθάνω, το έκανε αυτός»

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μασαχουσέτη, στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα, με ...
08:15 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Με τη στήριξη Τραμπ ο Νετανιάχου προχωρά στην πλήρη κατάληψη της Γάζας – Δεκάδες νεκροί από την πρώτη μέρα, στα όρια της εξάντλησης ο ισραηλινός στρατός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως αφήνει στα χέρια του Ισραηλινού πρωθυπουργού ...
06:31 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Προειδοποιεί για θύματα από την ισραηλινή επιχείρηση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την Πέμπτη άμεση κατάπαυση του πυρός στη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο