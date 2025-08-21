Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έσπασαν με πέτρες παράθυρο τουριστικού λεωφορείου – 3 τραυματίες και 2 προσαγωγές

Τρία άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 20 Αυγούστου, όταν ανήλικοι εκτόξευσαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείo πριν από την έξοδο για την Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όπως μεταδίδει το Thesspost.gr, περίπου στις 21:30, με τους ανήλικους να πετούν πέτρες στο λεωφορείο που μετέφερε 38 τουρίστες από τη Σερβία. Μία από τις πέτρες έσπασε το παράθυρο του οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε στα χείλη και χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Άλλοι δύο τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά δεν επιθυμούσαν τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έγιναν δύο προσαγωγές ατόμων, ωστόσο δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

