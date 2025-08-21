Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή χηρείας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς, δηλαδή το 2024 και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά κριτήρια:

14.000 ευρώ για τον άγαμο δηλαδή έως 1.167 τον μήνα

26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης δηλαδή έως 2.166 ευρώ τον μήνα

Περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμος: 200.000 ευρώ

Έγγαμος: 300.000 ευρώ

Δικαιούχοι όσοι λαμβάνουν:

Σύνταξη Αναπηρίας

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

Επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία

Επίδομα απολύτου αναπηρίας 100% για συνταξιούχους που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν πρόκειται για ζευγάρια συνταξιούχων ή άλλων μπορούν να λάβουν συνολικά 500 ευρώ εφόσον φυσικά πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.

Ποιοι δεν το λάβουν

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής: