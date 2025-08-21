Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

επιδόματα

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή χηρείας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς, δηλαδή το 2024 και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά κριτήρια:

  • 14.000 ευρώ για τον άγαμο δηλαδή έως 1.167 τον μήνα
  • 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης δηλαδή έως 2.166 ευρώ τον μήνα

Περιουσιακά κριτήρια:

  • Άγαμος: 200.000 ευρώ
  • Έγγαμος: 300.000 ευρώ

Δικαιούχοι όσοι λαμβάνουν:

  • Σύνταξη Αναπηρίας
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων
  • Επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία
  • Επίδομα απολύτου αναπηρίας 100% για συνταξιούχους που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν πρόκειται για ζευγάρια συνταξιούχων ή άλλων μπορούν να λάβουν συνολικά 500 ευρώ εφόσον φυσικά πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.

Ποιοι δεν το λάβουν

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας  και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής:

  • Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών ( πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
  • Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
  • Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
  • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
  • Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
  • Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μυρίζουν έντονα τα ούρα σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Η γαλλική τεχνική για να κόβετε τα τυριά σαν επαγγελματίας

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι- Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία νοσοκόμα σε 16 δευτερόλεπτα

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11
περισσότερα
17:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΔΥΠΑ: Συνολικά 795.588 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο του 2025

Σε 795.588 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας ...
14:59 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Μπρατάκος: «Ειρήνη με ισχυρές εγγυήσεις σημαίνει ανάπτυξη με προοπτική – Το  ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία»

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, πραγματοποίησε σήμερα  τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο ...
07:36 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» οι επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος – Ποιοι θα ελεγχθούν

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν επιστροφές ...
11:07 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Οικονομικών: Πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025

Πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε την περίο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο