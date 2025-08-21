Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή χηρείας.
Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας
Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίσθηκε τον Ιούλιο δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς, δηλαδή το 2024 και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Ειδικότερα δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Εισοδηματικά κριτήρια:
- 14.000 ευρώ για τον άγαμο δηλαδή έως 1.167 τον μήνα
- 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης δηλαδή έως 2.166 ευρώ τον μήνα
Περιουσιακά κριτήρια:
- Άγαμος: 200.000 ευρώ
- Έγγαμος: 300.000 ευρώ
Δικαιούχοι όσοι λαμβάνουν:
- Σύνταξη Αναπηρίας
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων
- Επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία
- Επίδομα απολύτου αναπηρίας 100% για συνταξιούχους που λαμβάνουν τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν πρόκειται για ζευγάρια συνταξιούχων ή άλλων μπορούν να λάβουν συνολικά 500 ευρώ εφόσον φυσικά πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.
Ποιοι δεν το λάβουν
Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής:
- Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών ( πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
- Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
- Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
- Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
- Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
- Οι μακροχρόνια άνεργοι
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
- Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
- Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
- Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.