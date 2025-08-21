Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη (21/08) στην Αττική και σε άλλες 15 περιοχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πελεη Αργολίδας
Πηγή: Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέσα από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 3:

  • Αττική
  • Φωκίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Μεσσηνία
  • Δωδεκάνησα
  • Χίος
  • Ψαρά
  • Σάμος
  • Ικαρία
  • Ρέθυμνο
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι
  • Αχαΐα
  • Ηλεία

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των παραπάνω περιοχών έχουν ήδη λάβει ενημέρωση, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Στόχος είναι η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που βγάζουν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης, το άναμμα υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται πως κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.

