Μεξικό: Δολοφονήθηκε ερμηνευτής narcocorridos, τραγουδιών που υμνούν μορφές καρτέλ των ναρκωτικών

Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: Δολοφονήθηκε ερμηνευτής narcocorridos, τραγουδιών που υμνούν μορφές καρτέλ των ναρκωτικών

Λαϊκός τραγουδιστής, ερμηνευτής narcocorridos, ωδών για βαρόνους των ναρκωτικών, δολοφονήθηκε σε χώρο στάθμευσης στο δυτικό Μεξικό, ενημέρωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της πολιτείας Χαλίσκο.

Ο Ερνέστο Μπαράχας, τραγουδιστής του συγκροτήματος Enigma Norteño, που μετρά κάπου 4 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως μέσω Spotify, εκτελέστηκε προχθές Τρίτη από ενόπλους που μετακινούνταν με μοτοσικλέτα στην πόλη Σαπόπαν.

Δεύτερος άνδρας έπεσε νεκρός στην ίδια επίθεση, ενώ γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τον Μάιο, πέντε μέλη του συγκροτήματος Fugitivo δολοφονήθηκαν στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Στο ρεπερτόριο του συγκροτήματος Enigma Norteño συγκαταλέγεται τραγούδι αφιερωμένο στον Νεμέσιο Οσεγκέρα, τον αρχηγό του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις πιο επίφοβες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά στο Μεξικό.

Άλλο κομμάτι, με τίτλο «Los Chapitos», αναφέρεται στους γιους ακόμη πιο διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, άλλοτε αρχηγού του καρτέλ Σιναλόα, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

Διάφορες μεξικανικές συμμορίες πληρώνουν μουσικούς για να συνθέτουν και να ερμηνεύουν τραγούδια που τις υμνούν. Καλλιτέχνες βρίσκονται κατόπιν μπλεγμένοι σε συγκρούσεις ανάμεσα σε καρτέλ.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ο Ερνέστο Μπαράχας είχε στο παρελθόν δεχτεί απειλές από το ΚΝΓΧ.

Πολιτείες του Μεξικού έχουν ανακοινώσει αυστηρούς περιορισμούς σε αυτό το δηλητηριώδες είδος τοπικής μουσικής σε πλήρη ανάπτυξη, ακόμη κι εκτός συνόρων.

Ο μεξικανός καλλιτέχνης Peso Pluma, που αναμιγνύει τα κορίδος με τη ραπ και τη χιπ-χοπ, ανέβηκε στην έβδομη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των ακροάσεων των τραγουδιών του το 2004, σύμφωνα με το Spotify.

Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ έχει απορρίψει την ιδέα να απαγορευτούν τα narcocorridos. Προτίμησε να ανακοινώσει μουσικό διαγωνισμό «υπέρ της ειρήνης και κατά των εξαρτήσεων», για να καταπολεμηθεί η επιρροή της υποκουλτούρας των διακινητών ναρκωτικών στη νεολαία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:55 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παρακολουθούν μετανάστες και ξένους φοιτητές με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σήμερα τις αμερικανικές αρχές πως παραβιά...
03:55 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτέ...
03:40 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

UNRWA: Τριπλασιάστηκαν τα υποσιτισμένα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας από τον Μάρτιο

Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκρισ...
03:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Βραζιλία: Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρο είχε σχεδιάσει να διαφύγει στην Αργεντινή ζητώντας άσυλο

Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι μηνύματα που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του πρώην προέδρου...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο