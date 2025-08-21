Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε «εκδίκηση» με σφαλιάρες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δυναμικά στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και οδήγησε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε μία επιβλητική νίκη με 104-86 επί της Λετονίας, στο φιλικό τουρνουά «Ακρόπολις». Στο πρώτο του φετινό παιχνίδι με τη γαλανόλευκη, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς ήταν ο MVP της αναμέτρησης και βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο εντός παρκέ όσο και στα αποδυτήρια.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι συμπαίκτες του δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και του έδωσαν το γνωστό… φατούρο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να βρίσκει την αφορμή για μία μικρή «εκδίκηση». Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε γίνει viral στα social media ένα στιγμιότυπο όπου ο Αντετοκούνμπο έδινε μία φιλική σφαλιάρα στον επί χρόνια συμπαίκτη του στις Εθνικές Ομάδες. Η εικόνα σχολιάστηκε πολύ, αλλά οι δύο παίκτες δεν άφησαν καμία αμφιβολία για τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν.

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε τον Λαρεντζάκη να ανταποδίδει με χιούμορ στον Αντετοκούνμπο, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια και επιβεβαιώνοντας ότι στην Εθνική Ομάδα το κλίμα είναι άριστο. Η στιγμή αυτή, όπως και οι αντιδράσεις όλης της ομάδας, φανερώνουν την καλή χημεία που υπάρχει και την ενότητα με την οποία θα συνεχίσει η Ελλάδα τη φετινή της πορεία.