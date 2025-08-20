Ευρωμπάσκετ U16: Πρεμιέρα με νίκη οι Κορασίδες – Κέρδισαν 76-47 την Βόρεια Μακεδονία

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Β΄ Κατηγορία του Ευρωμπάσκετ U16 η Εθνική Κορασίδων. Στο συγκρότημα του Παντελή Καλογερόπουλου επικράτησε 76-47 της Βόρειας Μακεδονίας σε παιχνίδι του Δ΄ ομίλου που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική είναι η Βουλγαρία (21/8, 18.00).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Διαιτητές: Γκουνγκόρ (Τουρκία), Σταμπάλια (Κροατία), Φρίντρικσον (Ισλανδία)

Δεκάλεπτα: 19-17, 41-27, 60-37, 76-47

ΕΛΛΑΔΑ (Καλογερόπουλος): Χουσελά 9(3), Κακαρά 4, Φουστέρη 11, Μιλητσοπούλου 8(2), Προδρομίδη 4, Παπαδάκου 5(1), Βουγιούκα, Σκούμα 2, Ντοκμετζή 5, Μπεκίρη 8(1), Τουμπανιάρη 11, Καβελίδη 9.