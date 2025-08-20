Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την τουρκική μαφία: Έξι συλλήψεις για παράβαση των νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη (20/8) στην Αττική, άνδρες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, για παράβαση των νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 4 πολυτελή οχήματα ένα πιστόλι, γεμιστήρας με 10 φυσίγγια, 34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 9 κινητά τηλέφωνα και 4.279,51 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας:

Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία

Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία Αστυνομική επιχείρηση, ΕΛΑΣ, Αττική, τουρκική μαφία

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

»«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι,
  • γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,
  • 34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • 9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • ιδιόχειρες σημειώσεις,
  • αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,
  • 4 πολυτελή οχήματα και
  • το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Αγνοούνται 12χρονος και 20χρονος που πήγαν για ψαροντούφεκο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο υπηκόων Ρωσίας, ηλικίας 12 και 20 ετών, οι ο...
22:30 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Εγνατία Οδός: Την Πέμπτη στον Ανακριτή ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού – Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους 3 ανθρώπους που απανθρακώθηκαν

Εξιτήριο πήρε από το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος εμπλέκε...
22:22 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Σε 35 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Α...
21:50 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τρόμος σε κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας – 19χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από δύο άνδρες

Μια καταγγελία-σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία μια 19χρονη δέχθηκε σε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο