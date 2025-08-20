Ηλεία: 22χρονος μπούκαρε στο σπίτι 66χρονης, την βίασε και στην συνέχεια την έκλεψε – Τι υποστήριξε στις Αρχές

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 22χρονος από χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλεία, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε 66χρονη γυναίκα που παραθέριζε στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν ο 22χρονος μπήκε στο σπίτι της γυναίκας από το παράθυρο, αιφνιδιάζοντάς την στον ύπνο της. Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί και να αποφύγει τις ορέξεις του 22χρονου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Αφού ολοκλήρωσε τις αποτρόπαιες πράξεις του, αφαίρεσε και ένα λάπτοπ της 66χρονης και τράπηκε σε φυγή. Το γεγονός καταγγέλθηκε στις αρχές το πρωί της Τετάρτης (20/08), ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι και αναμένεται να μεταφερθεί στον εισαγγελέα.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.