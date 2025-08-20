Ισραήλ: Το σκληρό πόκερ Νετανιάχου με την κατάπαυση πυρός και την πλήρη κατάληψη της Γάζας – Ο χρόνος είναι με το μέρος του Τελ Αβίβ

Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας, που εκτοπίζονται και υποφέρουν από την πείνα. Δεν είναι ούτε με το μέρος των Ισραηλινών ομήρων που είναι ακόμη ζωντανοί και υπομένουν τα ίδια δεινά.

της Εύης Απολλωνάτου

Είναι, όμως, με το μέρος της ισραηλινής κυβέρνησης ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι πιστεύει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος καθυστερεί να απαντήσει επίσημα στην πρόταση κατάπαυσης πυρός, την οποία αποδέχθηκε από την περασμένη Δευτέρα η Χαμάς και ταυτόχρονα έδωσε εντολή να ξεκινήσει η επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Ήδη οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται στα προάστια και έχουν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις, ενώ έχει δοθεί εντολή επιστράτευσης σε 60.000 Ισραηλινούς εφέδρους.

Ο λόγος για την στρατιωτική πίεση που ασκούν τώρα οι IDF στην Χαμάς είναι απλός. Η ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται ότι εκτιμά πως η οργάνωση έχει στριμωχτεί στην γωνία με το σχέδιο κατάληψης της Γάζας και δεν αποκλείεται να συμφωνήσει στους πιο σκληρούς όρους του Ισραήλ.

Το ρίσκο που λαμβάνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ μεγάλο, καθώς με την επίθεση στην πόλη της Γάζας κινδυνεύει να χάσει Ισραηλινούς στρατιώτες και ομήρους αλλά να μην πετύχει την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς, την οποία έχει θέσει και δημόσια ως στόχο.

Τι συμβαίνει στο παρασκήνιο

Επισήμως το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για κατάπαυση πυρός, η οποία στηρίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στην πρόταση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ. Η πρόταση προβλέπει απελευθέρωση σε δύο στάδια των Ισραηλινών ομήρων, κατάπαυση πυρός και έναρξη των συνομιλιών για οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Προφανώς το Τελ Αβίβ θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί μία συμφωνία κατάπαυσης πυρός αλλά ταυτόχρονα να πιέσει την Χαμάς. Γι’ αυτό και ο Νετανιάχου δεν έχει προχωρήσει σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητηθεί η πρόταση εκεχειρίας.

Την ίδια άποψη διατηρεί και ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 ο Ισραήλ Κατς φέρεται να εκτιμά ότι η στρατιωτική πίεση στην Χαμάς θα οδηγήσει σε μία πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή που υπάρχει τώρα στο τραπέζι.

Αξιωματούχοι στον τομέα της ασφάλειας είπαν στο ισραηλινό δίκτυο ότι ανησυχούν καθώς η επέκταση του πολέμου είναι «ένα μεγάλο ρίσκο» για τις ζωές των Ισραηλινών στρατιωτών και των ομήρων. Μάλιστα αναφέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθούν ζωντανοί 8 με 10 όμηροι εάν το Τελ Αβίβ συμφωνήσει τώρα στην εκεχειρία. Ωστόσο πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η Χαμάς να παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα της ή τους ομήρους.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ανώτερο στέλεχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ισραήλ μίλησε με τις οικογένειες των ομήρων και υποστήριξε ότι το Τελ Αβίβ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την αποδυναμωμένη θέση της Χαμάς για να επιτύχει μία πιο ολοκληρωμένη συμφωνία αλλά δεν εγκαταλείπει την δυνατότητα να συμφωνήσει με την πρόταση εκεχειρίας που ήδη έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

Ερωτηθείς για την ασφάλεια των ομήρων κατά την διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα ο συγκεκριμένος διαπραγματευτής φέρεται να υποστήριξε: «Είμαστε προσεκτικοί, αλλά υπάρχει κίνδυνος για τους ομήρους. (σ.σ. Η ασφάλεια τους) δεν είναι εγγυημένη». Να σημειωθεί ότι και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ είχε εκφράσει στο υπουργικό συμβούλιο την αντίθεση του στο σχέδιο πλήρους κατάληψης της πόλης της Γάζας, καθώς αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, αρκετοί από τους ομήρους ενδέχεται να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας και υπάρχει ο κίνδυνος είτε να σκοτωθούν κατά λάθος κατά την διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων είτε να εκτελεστούν από μαχητές της Χαμάς, εάν περικυκλωθούν από τον ισραηλινό στρατό.

Οι πιέσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης και τα επιχειρησιακά σχέδια

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera, Χανί Μαχμούντ υπάρχει ξεκάθαρη εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στις περιοχές στα περίχωρα της Γάζας, στην Ζεϊτούν και την Τζαμπάλια. Οι IDF εκκενώνουν περιοχές από αμάχους και κατεδαφίζουν σπίτια.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ήταν υπέρμαχος ενός σχεδίου για την περικύκλωση και την πολιορκία της πόλης της Γάζας και διαφωνούσε με την πλήρη κατάληψη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις ήθελε να γίνονται στοχευμένα σε σημεία εντός της πόλης για να μην κινδυνεύσουν στρατιώτες και όμηροι, καθώς κάτω από την πόλη της Γάζας βρίσκονται υπόγεια τούνελ της Χαμάς, τα οποία προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα στους μαχητές της οργάνωσης, βασικές υποδομές της οργάνωσης και υπάρχει η εκτίμηση ότι συνοικίες είναι παγιδευμένες με εκρηκτικά.

Για παράδειγμα στην Χαν Γιουνίς την Τετάρτη μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν σε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών τους οποίους αιφνιδίασαν όταν βγήκαν από τούνελ με πυροβόλα και αντιαρματικά όπλα.

Έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις παρυφές της πόλης της Γάζας, όπου το κόστος δεν θα είναι μεγάλο για τον ισραηλινό στρατό και στην συνέχεια το Ισραήλ να επιδιώξει να συμφωνήσει με την πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη στα χέρια του.

Όσο δίνεται, όμως, το σύνθημα για την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων τόσο κερδίζει χρόνο και ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου. Οι ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης έχουν διαμηνύσει ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει την εντολή να αποδεχθεί την πρόταση κατάπαυσης πυρός και πρέπει να προχωρήσει με το σχέδιο πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, που έχει πάρει «πράσινο φως» από το υπουργικό συμβούλιο.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ φέρεται, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, να επανάλαβε στις οικογένειες των ομήρων ότι θα παραιτηθεί εάν ο Νετανιάχου εγκρίνει την κατάπαυση πυρός. «Εάν ο πρωθυπουργός προχωρήσει στη συμφωνία, θα πάρω δύσκολες αποφάσεις και θα παραιτηθώ από την κυβέρνηση. Αυτό είπα στον πρωθυπουργό», φέρεται να υποστήριξε ο Μπεζαλέλ Σμότριχ.