Υπνική άπνοια: Η Νο1 αρχαία πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπισή της, σύμφωνα με μελέτη

Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από την αποφρακτική υπνική άπνοια, μια αρχαία πρακτική ίσως προσφέρει μια απροσδόκητη λύση. Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι ένα τελετουργικό χιλιετιών, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Πώς λειτουργεί αυτή η παραδοσιακή μέθοδος και τι αποκαλύπτει η επιστήμη για την αποτελεσματικότητά της;

Η αρχαία πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας

Η αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA) εκτιμάται ότι επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με ένα σημαντικό ποσοστό να αντιμετωπίζει μέτριες έως σοβαρές περιπτώσεις. Το British Heart Foundation επισημαίνει ότι αυτή η κοινή πάθηση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο «καρδιακών παθήσεων και θανάτου». Ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας (NHS) συνδέει την μη θεραπευμένη υπνική άπνοια με υψηλότερη αρτηριακή πίεση και αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη τύπου 2, ακόμα και κατάθλιψης.

Επιπλέον, η αποφρακτική υπνική άπνοια συνδέεται με την «υπερυπνία» ή την ακραία υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς διακόπτει τον ύπνο όσων πάσχουν από αυτήν. Ωστόσο, μια πρόσφατα δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη από το Κέντρο και Ερευνητικό Ινστιτούτο Eternal Heart Care της Ινδίας διαπίστωσε ότι το φύσημα του κοχυλιού (ή αλλιώς shankh blowing), μια πρακτική που χρονολογείται από το 1.000 π.Χ. περίπου, μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των συμπτωμάτων.

Τι είναι το φύσημα κοχυλιού και ποια επίδραση μπορεί να έχει στην υπνική άπνοια

Η αρχαία πρακτική επιτελείται φυσώντας ένα κοχύλι. «Τα γιογκικά κείμενα το περιγράφουν επίσης ως μια άσκηση αναπνοής που ενισχύει τους πνεύμονες και τον λαιμό», δήλωσε ο Dr. Krishna K Sharma, συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές μελέτησαν 30 άτομα με ΥΑΑ, ηλικίας από 19 έως 65 ετών. Στη μισή ομάδα ζητήθηκε να δοκιμάσει το φύσημα κοχυλιού για τουλάχιστον 15 λεπτά, 5 φορές την εβδομάδα. Στην άλλη ομάδα ζητήθηκε να ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα, αλλά χρησιμοποιώντας τεχνικές βαθιάς αναπνοής.

Στο τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες που δοκίμασαν το φύσημα κοχυλιού ανέφεραν 34% λιγότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά μέσο όρο, είχαν τέσσερα έως πέντε λιγότερα επεισόδια ΥΑΑ ανά ώρα. Είχαν επίσης υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.

Γιατί το φύσημα του κοχυλιού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας

Η μελέτη ανέφερε ότι αυτό το όφελος μπορεί να προήλθε από την «εκπαίδευση των αναπνευστικών μυών μέσω του φυσήματος shankh». «Ο τρόπος που φυσάμε το κοχύλι είναι αρκετά ιδιαίτερος. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί ισχυρούς κραδασμούς και αντίσταση ροής αέρα, κάτι που πιθανότατα ενισχύει τους μύες των ανώτερων αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένου του λαιμού και της μαλακής υπερώας, περιοχές που συχνά καταρρέουν κατά τη διάρκεια του ύπνου σε άτομα με αποφρακτική υπνική άπνοια», εξήγησε ο Dr. Sharma.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες θεραπείες για τα άτομα με OSA, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι τρέχουσες θεραπείες για σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνουν συχνά δαπανηρές, δυσκίνητες συσκευές CPAP.

Προς το παρόν, ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι άλλοι τρόποι διαχείρισης της υπνικής άπνοιας περιλαμβάνουν: