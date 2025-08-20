Ισραήλ: Ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας – Κατέλαβε σημείο στα προάστια

Το Ισραήλ έχει εισέλθει στα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στην πόλη της Γάζας μετά από σύγκρουση με τη Χαμάς και έχει ήδη καταλάβει τα περίχωρα της πόλης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντεφρίν.

«Θα ενισχύσουμε τα πλήγματα στη Χαμάς στην πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο της τρομοκρατίας… Θα ενισχύσουμε τα πλήγματα στην τρομοκρατική υποδομή πάνω και κάτω από το έδαφος και θα κόψουμε την εξάρτηση του πληθυσμού από τη Χαμάς», είπε ο Έφι Ντεφρίν.

Παράλληλα τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ «δεν περιμένουν» και έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, πριν από την επίθεση που στοχεύει στην πλήρη κατάληψη της πόλης. «Τα στρατεύματα των IDF έχουν ήδη θέτουν υπό τον έλεγχο τους τα προάστια της πόλης της Γάζας», είπε ο εκπρόσωπος των IDF.

Σύγκρουση με μαχητές της Χαμάς στην Χαν Γιουνίς

Νωρίτερα Ισραηλινοί στρατιώτες στην Χαν Γιουνίς στην νότια Γάζα δέχθηκαν επίθεση από μαχητές της Χαμάς.

«Τα στρατεύματα εντόπισαν περισσότερους από 15 τρομοκράτες οι οποίοι βγήκαν από μια σήραγγα και άνοιξαν πυρ, συμπεριλαμβανομένων πυρών με αντιαρματικό όπλο, εναντίον των δυνάμεων», ανέφερε ο Έφι Ντεφρίν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό οι IDF σκότωσαν 9 μαχητές της Χαμάς.

«Στο ίδιο περιστατικό, αρκετοί τρομοκράτες εισήλθαν σε κτίριο όπου διέμεναν οι δυνάμεις μας και οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν. Ερευνούμε πώς συνέβη αυτό και θα βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα», τόνισε ο Ντεφρίν. Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση της Χαμάς.

Στην επίθεση τραυματίστηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δείτε την στιγμή της επίθεσης της Χαμάς και την αντεπίθεση του ισραηλινού στρατού