Τρόμος σε κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας – 19χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από δύο άνδρες

Μια καταγγελία-σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία μια 19χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από δύο άνδρες σε κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την «Espresso», η 19χρονη αισθητικός κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφέροντας ότι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού μέσα στις τουαλέτες πασίγνωστου κλαμπ στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει η 19χρονη στην καταγγελία της, δύο άνδρες την ακολούθησαν στις τουαλέτες του κλαμπ και ένας εξ αυτών την τράβηξε αρχικά από το χέρι και στην συνέχεια θώπευσε τα οπίσθια της. Η 19χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί και να πάει προς την τουαλέτα, αλλά -όπως καταγγέλλει- ο άνδρας την ακολούθησε και προσπάθησε να μπει μαζί της στην τουαλέτα, ενώ ταυτόχρονα της απηύθυνε χυδαίες εκφράσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η 19χρονη στην καταγγελία της

Στην μήνυση για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, που κατατέθηκε στην Εισαγγελία την 1η Ιουλίου 2025, και περιγράφονται αναλυτικά όλα όσα έγιναν στις 21/6/2025, στις 05.10 τα ξημερώματα:

«Ήμουν σε τραπέζι VIP μαζί με το αγόρι μου, Μ.Α., 22 ετών, και παρουσία του κοινού τους φίλου Κ.Σ. Περνούσαμε όμορφα χορεύοντας όλοι μαζί, έχοντας καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ. Περί τις 5 τα ξημερώματα κατευθύνθηκα μόνη μου προς την τουαλέτα [προθάλαμο] και αισθάνθηκα ξαφνικά κάποιον να με τραβάει από το αριστερό μου μπράτσο, με αποτέλεσμα να γυρίσω να δω τι συμβαίνει. Τότε αντιλήφθηκα πλησίον μου έναν άντρα με μαύρη μπλούζα, ύψος 1.75 με 1.80, ηλικίας 28 με 30 ετών, μελαχρινό με μουστάκι, έχοντας ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στον αυχένα του, τύπου barcode. Aκριβώς δίπλα του στεκόταν ένας μελαχρινός άντρας, προφανώς φίλος του, λίγο πιο ψηλός, με κοντό κούρεμα, ηλικίας 28 με 30, ο οποίος γέλαγε και τον ενθάρρυνε. […] Σε κάθε περίπτωση, αμφότεροι μου ήταν παντελώς άγνωστοι. Μόλις γύρισα να δω τι συμβαίνει, ο άγνωστος άνδρας που με σταμάτησε βιαίως φαινόταν εμφανώς μεθυσμένος, σε κακή κατάσταση, μύριζε έντονα αλκοόλ και μου είπε ”γιατί δεν μας μιλάς, κ@@@κι μου; Ελα δω, στην παρέα μας, να μας πεις το ονοματάκι σου”. Εγώ σάστισα, δεν είπα το παραμικρό και απλά προσπάθησα να πάω προς την τουαλέτα. Ωστόσο, ο ίδιος με ακολουθούσε από πίσω, προσπαθώντας να με πιάσει από τον ώμο, αγγίζοντάς με ταυτόχρονα στα οπίσθια, και απευθυνόμενός μου με χυδαίες φράσεις μού είπε: ”Τι τσ@@@λα είναι αυτά, πάμε να σου γ@@σω το κ@@@κι σου, θα σ’ αρέσει”. Προσπάθησε ταυτόχρονα να μπει μαζί μου στην τουαλέτα, αλλά εγώ, φωνάζοντας, κατάφερα να τον απωθήσω και να μπω στην τουαλέτα, κλείνοντας πίσω μου την πόρτα. Αισθάνθηκα τρομοκρατημένη, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και έτρεμα. Για καλή μου τύχη είχα το κινητό μαζί μου και προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον σύντροφό μου, ώστε να με βοηθήσει να βγω από την τουαλέτα με ασφάλεια και να με ηρεμήσει. Του έστειλα μηνύματα, καθώς δεν μπορούσα να μιλήσω απ’ την ταραχή μου και το μεγάλο σοκ που είχα υποστεί. Αυτός, από το περιεχόμενο των μηνυμάτων, κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει και με κάλεσε στο τηλέφωνο. Πράγματι, ο σύντροφός μου προσέτρεξε προς βοήθεια και με συνόδεψε στο τραπέζι, λέγοντάς τους ότι ”η κοπέλα συνοδεύεται”. Οι άγνωστοι άντρες όμως μας ακολουθούσαν μέχρι το τραπέζι και συνέχισαν να μου κάνουν χειρονομίες. Αμέσως ειδοποιήσαμε τους υπεύθυνους του μαγαζιού, ενημερώνοντάς τους για την ανάρμοστη συμπεριφορά, και παρακαλέσαμε τον υπεύθυνο να τους απομακρύνει ώστε να αποχωρήσουμε με ασφάλεια, ενώ παράλληλα πληρώναμε και τον λογαριασμό μας. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού, αφού συνομίλησε για λίγο μαζί τους, επέστρεψε και μας είπε πως δεν μπορεί να τους απομακρύνει και θα ήταν προτιμότερο να φύγουμε εμείς, χωρίς να μας δίνει περισσότερες εξηγήσεις, γεγονός το οποίο μας προβλημάτισε έντονα για τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ τους.

Κατά την αποχώρησή μας, αμφότεροι οι άγνωστοι άντρες μάς πλησίασαν εκ νέου και ο πρώτος εξ αυτών μας είπε μεταξύ άλλων ”δεν θα πάτε πουθενά – πρώτα θα μας κεράσετε ένα ποτό”, ενώ στη συνέχεια μου είπε ”ομορφούλα τσ@@@ού, τι τον θες τον κ@@@ό;”, επιχειρώντας να με ξαναακουμπήσει. Αλλά τότε ο σύντροφός μου τον απέτρεψε, με αποτέλεσμα αυτοί να επιχειρήσουν να τον χτυπήσουν ταυτόχρονα με γροθιές από κοινού στο πρόσωπο ενώπιον όλων των θαμώνων του καταστήματος. Ο σύντροφός μου όμως αμύνθηκε, και έτσι μπορέσαμε και φύγαμε πανικόβλητοι».