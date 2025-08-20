Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη – Σε «κίτρινο» συναγερμό 16 περιοχές

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για για αύριο Πέμπτη (21/8) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται αύριο σε:

  • Αττική
  • Φωκίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Μεσσηνία
  • Δωδεκάνησα
  • Χίο
  • Ψαρά
  • Σάμο
  • Ικαρία
  • Ρέθυμνο
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι
  • Αχαΐα
  • Ηλεία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές από αμέλεια. Ενδεικτικά:

  • κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού
  • χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)
  • άναμμα υπαίθριων ψησταριών
  • κάπνισμα μελισσών
  • ρίψη αναμμένων τσιγάρων
  •  απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.

18:34 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

