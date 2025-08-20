Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης έπειτα από την παραμονή του για λίγες ημέρες σε ψυχιατρική κλινική.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη (14/8(, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αιτήματος συγγενών του.

