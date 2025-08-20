Πούτιν: Πού οδηγεί η σταθερή άρνησή του στις προτάσεις του Τραμπ για εκεχειρία και ειρήνη στην Ουκρανία

Η σκληρή προσέγγιση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν ταιριάζει με την επιθυμία του Λευκού Οίκου για μια γρήγορη λύση. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι λύση δεν πρόκειται να υπάρξει σύντομα.

Η συμφωνία στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα σχετικά με το επόμενο βήμα – μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι – φάνηκε σε γενικές γραμμές ομόφωνη. Στη συνέχεια ήρθε η ρωσική απάντηση, η οποία ήταν αρνητική.

Το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις συζητήσεις την προοπτική μιας επικείμενης συνόδου κορυφής Πούτιν – Ζελένσκι. Οι προσπάθειες για διμερή συνάντηση έρχονται μετά την συνάντηση στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα και μετά την σύνοδο των επτά Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Δύσκολη η ειρήνη»

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η σύγκρουση είναι “δύσκολο” να επιλυθεί και είπε ότι είναι πιθανό ο Ρώσος πρόεδρος να μην ενδιαφέρεται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η επιφύλαξή του επιβεβαιώθηκε όταν ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Πούτιν την Δευτέρα, είπε: “Συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς”. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν από τους δύο ηγέτες, ούτε υπήρξε κάποια ένδειξη ότι οι “εκπρόσωποι” θα μπορούσαν να ανέλθουν στο ανώτατο αυτό επίπεδο.

Η Μόσχα και το Κίεβο φαίνεται να απέχουν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά τους όρους που θα δέχονταν για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, ο Ρώσος ηγέτης διατήρησε μαξιμαλιστικούς όρους για οποιαδήποτε πιθανή διευθέτηση του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν σε αδιέξοδο για βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της κατάπαυσης του πυρός, των ρωσικών απαιτήσεων να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη, όπως και των εγγυήσεων ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία που ζητεί το Κίεβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα εγκατέλειψε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού την προσπάθεια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό δεν εμπόδισε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες να πιέσουν πρώτα για μια προσωρινή εκεχειρία, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι δεν είναι απαραίτητη.

Η στάση των Ευρωπαίων

Δεν είναι ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του δεν θέλουν την ειρήνη. Αλλά καταλαβαίνουν ότι το είδος της συμφωνίας που επιδιώκει η Ρωσία δεν μπορεί να συμβεί αν δεν παραμεριστεί η πιο βασική αρχή που στηρίζει την παγκόσμια τάξη -ότι μια χώρα δεν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει με τη βία. Στην Ευρώπη, μέχρι στιγμής, η βίαιη κατάληψη ξένου εδάφους είναι έγκλημα καθοσιώσεως.

Και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου δεν είναι διατεθειμένοι να το διακινδυνεύσουν αυτό, όχι μόνο επειδή θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν ο επόμενος στόχος της ρωσικής επιθετικότητας.

Οι σύνοδοι στην Αλάσκα και στον Λευκό Οίκο, ήταν ίσως μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο η αντίσταση του Πούτιν στον συμβιβασμό και η ενδεχομένως λανθασμένη εμπιστοσύνη του σε μια στρατιωτική νίκη επί της Ουκρανίας, ενδέχεται να μην του επιτρέψουν να επωφεληθεί από τη θερμή του ατμόσφαιρα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς παρατείνει έναν πόλεμο με χιλιάδες νεκρούς κάθε εβδομάδα, ενώ υπονομεύει την οικονομία της Ρωσίας και την παγκόσμια στρατηγική της θέση, σύμφωνα με την Washington Post.

Επίσης, μετά τις συνόδους κορυφής, η Ρωσία συνέχισε να θέτει εμπόδια σε κάθε μέτρο που συνιστάται για την προώθηση της διαδικασίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Πούτιν δεν είναι πρόθυμος να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό με τον Τραμπ. Για παράδειγμα σήμερα Τετάρτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία αναμένει να ασκήσει βέτο σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ασφαλείας που θα καταλήξουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από μελλοντικές επιθέσεις.

Οι κίνδυνοι εξακολουθούν να αυξάνονται σχετικά με την απροθυμία του Πούτιν. «Ο Πούτιν γνωρίζει ότι τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίση. Διαισθάνθηκε τον κίνδυνο, ο κόκκινος συναγερμός χτύπησε”, δήλωσε ένας γνώστης του Κρεμλίνου πριν από τη σύνοδο κορυφής, όταν ο Τραμπ απειλούσε ακόμη με αυστηρότερες κυρώσεις και ο Πούτιν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να διορθώσει τους δεσμούς. “Θέλει πραγματικά να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά πρέπει να τον σταματήσει με τρόπο που να μοιάζει με νίκη», είπε ο ίδιος.

Προς το παρόν πάντως ο Πούτιν αγοράζει χρόνο κι έχει αποφύγει την τελευταία απειλή του Τραμπ ακόμα και για δευτερογενείς κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Δεν έχει αποφύγει την επιβολή νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων.