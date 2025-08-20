Ρωσία: Δηλώνει έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές μιας διευθέτησης με την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεργκέι Λαβρόφ

Ο υπουργός Εξωτερικών στην Ρωσία, ο Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές μιας διευθέτησης με την Ουκρανία. Όπως είπε, η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες σε οποιοδήποτε σχήμα και να αναβαθμίσει το επίπεδο των αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο ο Λαβρόφ επανέλαβε την θέση της Μόσχας ότι οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η αποκορύφωση αυτών των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να προετοιμασθούν προσεκτικά.

O ίδιος είπε επίσης ότι οι προσπάθειες να επιλυθούν θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την Ουκρανία χωρίς την συμμετοχή της Μόσχας είναι ένας «δρόμος προς το πουθενά».  Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές δύο μέρες μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και του Ευρωπαίους ηγέτες στην οποία συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι τώρα προτάθηκε να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Είμαι βέβαιος ότι η Δύση και πάνω από όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι το να συζητούνται σοβαρά θέματα ασφαλείας χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, είναι ένας δρόμος προς το πουθενά».

