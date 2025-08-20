Γάζα: Καρέ καρέ η επίθεση μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Καρέ καρέ η επίθεση μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς στην νότια Γάζα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι – Στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα

Σε βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) φαίνεται καρέ καρέ η επίθεση της Χαμάς και η αντεπίθεση του ισραηλινού στρατού με τανκς και drones.

Ισραήλ: Απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

«Τα στρατεύματα εντόπισαν περισσότερους από 15 τρομοκράτες οι οποίοι βγήκαν από μια σήραγγα και άνοιξαν πυρ, συμπεριλαμβανομένων πυρών με αντιαρματικό όπλο, εναντίον των δυνάμεων», ανέφερε ο Έφι Ντεφρίν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό οι IDF σκότωσαν 9 μαχητές της Χαμάς.

«Στο ίδιο περιστατικό, αρκετοί τρομοκράτες εισήλθαν σε κτίριο όπου διέμεναν οι δυνάμεις μας και οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν. Ερευνούμε πώς συνέβη αυτό και θα βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα», τόνισε ο Ντεφρίν. Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση της Χαμάς.

Στην επίθεση τραυματίστηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση ουσίας που ταξινομήθηκε ως τοξική στα καλλυντικά

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να εντάξει άμεσα τους πυροσβέστες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων

Άνδρας πέρασε 30 ημέρες μόνος τους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο – Δείτε βίντεο από την στιγμή που βλέπει ξανά τον ήλιο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον παπαγάλο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:24 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Αποτυγχάνουν οι προσπάθειες του Ναυτικού να φτιάξει στόλο θαλασσίων drones για να τον παρατάξει απέναντι στην Κίνα – Έρευνα του Reuters

Κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής δοκιμής των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας τον περασ...
21:06 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τουρκία: «Διπλασιάζει τον αριθμό των στρατιωτών της στην Κύπρο» μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ

Σε 100.000 στρατιώτες αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των δυνάμεων της Τουρκίας στα κατεχόμενα...
20:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τρόμος σε αεροδρόμιο: Γυναίκα ξυλοκόπησε υπάλληλο και κατέστρεψε τον υπολογιστή του – «Έχω δικαιώματα» φώναζε

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο στις ΗΠΑ, όταν μια γυ...
20:41 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

BBC: «Παγώνει» την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όζμπορν λόγω επιθυμίας της οικογένειάς του

Το BBC αφαίρεσε από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο