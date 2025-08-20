Γάζα: Καρέ καρέ η επίθεση μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς στην νότια Γάζα.

Σε βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) φαίνεται καρέ καρέ η επίθεση της Χαμάς και η αντεπίθεση του ισραηλινού στρατού με τανκς και drones.

«Τα στρατεύματα εντόπισαν περισσότερους από 15 τρομοκράτες οι οποίοι βγήκαν από μια σήραγγα και άνοιξαν πυρ, συμπεριλαμβανομένων πυρών με αντιαρματικό όπλο, εναντίον των δυνάμεων», ανέφερε ο Έφι Ντεφρίν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό οι IDF σκότωσαν 9 μαχητές της Χαμάς.

«Στο ίδιο περιστατικό, αρκετοί τρομοκράτες εισήλθαν σε κτίριο όπου διέμεναν οι δυνάμεις μας και οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν. Ερευνούμε πώς συνέβη αυτό και θα βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα», τόνισε ο Ντεφρίν. Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση της Χαμάς.

Στην επίθεση τραυματίστηκαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.