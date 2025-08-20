Κουτσούμπας από Πάτρα: «Απαράδεκτο να μην υπάρχει πυρασφάλεια στη ΒΙ.ΠΕ.»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κουτσούμπας Πάτρα

Με κατοίκους από περιοχές του Δήμου Πατρέων και της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και εργαζόμενους από τη Βιομηχανική Περιοχή οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συναντήθηκε γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στην Αχαϊα.

Κουτσούμπας: Επίσκεψη σε πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας – «Επιλεκτικά ανίκανο το Κράτος»

Στην παρέμβασή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη δραματική έλλειψη σχεδιασμού, ενώ ειδικώς για τη βιομηχανική περιοχή σημείωσε πως «είναι απαράδεκτο το γεγονός σε μια ΒΙΠΕ, που είναι οριοθετημένη, συγκεκριμένη, όπου εκεί εκτός των άλλων υπάρχουν και οι φυλακές του Αγ. Στεφάνου, να μην υπάρχει πυρασφάλεια με ευθύνη των μεγαλοεργοδοτών, οι οποίοι ξεζουμίζουν τους εργάτες και βγάζουν τεράστια κέρδη».

Και συνέχισε τονίζοντας: «Να μην έχει επαρκή πυροσβεστική υπηρεσία – παρά μια μικρή με λίγους πυροσβέστες και τεράστιες ελλείψεις. Να μην έχει ένα κέντρο υγείας αυτή η περιοχή. Να αρνείται η μεγαλοεργοδοσία να κλείσει έστω για μια μέρα, έστω για οκτώ ώρες τα εργοστάσια, για να μη χάσει τα κέρδη, το ξεζούμισμα από την υπεραξία του εργάτη, ενώ η φωτιά μαινόταν γύρω γύρω. Κι ενώ ξέρουν ότι ειδικά στις ΒΙΠΕ υπάρχει κίνδυνος μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος με συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, και περιβαλλοντικές και στην υγεία των κατοίκων, πολύ περισσότερο για τις ζωές των ίδιων των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί μέσα και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν γιατί δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής».

Η επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Αχαία θα ολοκληρωθεί το βράδυ, με ομιλία του σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

19:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

