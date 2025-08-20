Μαρίνα Καλογήρου: «Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φως» – Η ανάρτηση για την απώλεια του συντρόφου της

Η Μαρίνα Καλογήρου τίμησε με συγκινητικά λόγια τη μνήμη του συντρόφου της, Τάσου Ζαφειρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή πριν από 10 χρόνια.

Συγκινεί η Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα μοναστήρια»

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή ανάμνηση με τον γιο τους.

«Εκείνο το πρωϊνό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωϊνό… Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρονών, είπε: “Δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του…”; Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φως», έγραψε η Μαρίνα Καλογήρου.

