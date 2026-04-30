Παπασταύρου στη Βουλή: «Επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός είχε πάει στον έλεγχο του Τόμσεν ενώ επί Μητσοτάκη πήγε στην UNESCO»

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο απάντησε με αιχμηρό τρόπο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου λέγοντας χαρακτηριστικά στη Βουλή ότι «επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός είχε πάει στον έλεγχο του Τόμσεν ενώ επί Μητσοτάκη πήγε στην UNESCO».

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «μας εγκαλείτε για την προστασία της δημόσιας περιουσίας» όταν ο υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε πάρει απόφαση μεταβίβασης στο Υπερταμείο 10.119 ιδιοκτησιών του κράτους, εκ των οποίων 2.330 ήταν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι είπε ο κ. Παπασταύρου κάνοντας λόγο για «ντροπή της ντροπής».

«Να σας πω κάποια από αυτά τα μνημεία. Η Κνωσός. Οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας. Ο τάφος του Λεωνίδα. Το Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας. Όλα αυτά τα μνημεία. Οι προστάτες δημόσιας περιουσίας. Όλα αυτά τα μνημεία τα έδωσαν στο Υπερταμείο. Και μόνο όταν αντέδρασαν οι αρχαιολόγοι τα επέστρεψαν πίσω. […] Επί ΣΥΡΙΖΑ, η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην UNESCO. Και έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Στις αιτιάσεις του κ. Φάμελλου για το Κράτος Δικαίου, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων, εσείς σε εμένα; Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία; Τη δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αιδώς. Αυτό μόνο έχω να πω».

Τι είπε για την ενέργεια

Για την ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε 45-46 και εσείς είχατε 63. Σήμερα που μιλάμε, το 2026, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 100 και εμείς 95. 46-63, δηλαδή 40% πάνω, 65% πάνω από τη Γερμανία, εμείς 100-94 κάτω από τον μέσο όρο και συναγωνιζόμαστε τη Γερμανία. Λέτε, η χονδρική εντάξει. Στη χονδρική έχετε δίκιο. Ας πούμε ότι έχετε δίκιο. Όταν οι άλλοι είχαν 45, εμείς είχαμε 63- 50% πάνω. Τι να κάνουμε. Στον καταναλωτή τι γίνεται; Στον καταναλωτή, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 19% κάτω από τον μέσο όρο. Η Νέα Δημοκρατία συνοπτικά, 21% κάτω από τον μέσο όρο. Και συγχρόνως, να θυμίσουμε ότι η χώρα μας, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε 6,3 gigawat από ανανεώσιμες. 6,3. Και τώρα έχουμε 18. Και από αυτά τα 18 τα 9,2 είναι στον ΔΕΔΔΗΕ. Που σημαίνει σε μεσαία και χαμηλή τάση. Που σημαίνει, 80 με 90 χιλιάδες μικρομεσαίοι παραγωγοί. Αυτό είναι ενεργειακή δημοκρατία, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επισήμανε μάλιστα ότι σε 12 μήνες, από πέρσι μέχρι τώρα, έχουν προστεθεί 3 γιγαβάτ ανανεώσιμες πηγές. «Σε ένα χρόνο, μπήκε το 50% που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά.