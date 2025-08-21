Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρει μπροστά της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, καθώς ολοκληρώθηκαν τα προπροκριματικά. Το παζλ του ομίλου της Εθνικής συμπληρώθηκε την Τετάρτη (20/8), όταν ανακοινώθηκε ότι η Ρουμανία πήρε την τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου.

Στον ίδιο όμιλο με την Εθνική μας βρίσκονται επίσης το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας μαζί τους και τα αποτελέσματα που πέτυχαν στην πρώτη.

Αναλυτικά οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027:

  • Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
  • Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
  • Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
  • Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
  • Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
  • Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
  • Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
  • Group H: Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία

