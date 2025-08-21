Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Αυτός είναι ο όμιλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρει μπροστά της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, καθώς ολοκληρώθηκαν τα προπροκριματικά. Το παζλ του ομίλου της Εθνικής συμπληρώθηκε την Τετάρτη (20/8), όταν ανακοινώθηκε ότι η Ρουμανία πήρε την τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου.

Στον ίδιο όμιλο με την Εθνική μας βρίσκονται επίσης το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας μαζί τους και τα αποτελέσματα που πέτυχαν στην πρώτη.

Αναλυτικά οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027: