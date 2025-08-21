Νέο «σιδηρούν παραπέτασμα» στην Ευρώπη: Η Λιθουανία κατασκευάζει αμυντική γραμμή βάθους πολλών χιλιομέτρων στα σύνορα με την Ρωσία

Η Λιθουανία αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή αμυντικής ζώνης πλάτους 30 μιλίων στα σύνορά της με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η οποία θα περιλαμβάνει ναρκοπέδια και παγιδευμένες γέφυρες που θα ανατιναχθούν σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει.

Τα σχέδια εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας για περισσότερη άμυνα σε όλη τη Βαλτική, εν μέσω της αυξανόμενης επιθετικότητας από τη Ρωσία και τους συμμάχους της, γράφει η Mailonline.

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, μαζί με την Πολωνία, έχουν οχυρώσει τα σύνορά τους, προσθέτοντας εμπόδια και οχυρά στους υπάρχοντες φράχτες. Και οι τέσσερις αναζητούν επίσης χρηματοδότηση από την ΕΕ για τα έργα αυτά.

Όταν ολοκληρωθεί, και αφού βρίσκεται στα σκαριά από τις αρχές του περασμένου έτους, η αμυντική γραμμή της Βαλτικής εκτιμάται ότι θα έχει μήκος άνω των 940 μιλίων και θα περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις από το έδαφός της, το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Η Λιθουανία, ειδικότερα, άρχισε να εγκαθιστά δεκάδες λεγόμενα “μηχανολογικά πάρκα” γεμάτα με εξοπλισμό “αντι-κινητικότητας”. Αυτά αρχικά περιλάμβαναν συρματοπλέγματα, οδοφράγματα από σκυρόδεμα, τσεχικούς σκαντζόχοιρους (ένα είδος αντιαρματικού φράγματος), καθώς και δόντια του δράκου (πυραμίδες από σκυρόδεμα).

Όμως η Λιθουανία δήλωσε τώρα ότι επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις άμυνές της, επεκτείνοντάς τες σε αρκετό πλάτος ώστε να προστατεύσει το Βίλνιους (Βίλνα), την πρωτεύουσα. Τα σύνορα της Λιθουανίας με το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία έχουν μήκος πάνω από 590 μίλια.

Το νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα

Η νέα αμυντική γραμμή θα αποτελείται από τρία επίπεδα. Το πρώτο, που εκτιμάται ότι θα έχει πλάτος τρία μίλια, θα ξεκινήσει με μια αντιαρματική τάφρο δίπλα στον συνοριακό φράχτη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ένα ανάχωμα, λωρίδες από δόντια δράκου και ναρκοπέδια και στη συνέχεια δύο στρώματα από ισχυρά σημεία για την άμυνα πεζικού.

Στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο θα υπάρχουν γέφυρες που θα είναι γεμάτες με εκρηκτικά που θα μπορούν να πυροδοτηθούν κατά βούληση, καθώς και περισσότερες γραμμές άμυνας πεζικού.

Η Λιθουανία σχεδιάζει επίσης την κοπή δέντρων κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε πόλεις, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει στην καταστροφή ρωσικών τεθωρακισμένων οχημάτων, αν γίνει επίθεση.

Στόχος του νέου σχεδίου είναι να επιβραδύνει τις χερσαίες επιθέσεις και να ωθήσει τις εχθρικές δυνάμεις σε ευκολότερα πεδία μάχης, όχι να αποτρέψει εντελώς τις επιθέσεις. Η Λιθουανία διαθέτει σήμερα 23.000 επαγγελματίες στρατιώτες, μαζί με 104.000 εφέδρους. Έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5,5%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά από οποιοδήποτε άλλο κράτος του ΝΑΤΟ.

Αλλά τα στρατιωτικά γυμνάσια πέρυσι έδειξαν ότι τα λιθουανικά στρατεύματα θα δυσκολεύονταν να αποκρούσουν μια εισβολή από τη Ρωσία, μέχρι να παρέμβουν άλλα μέλη του ΝΑΤΟ για να προσφέρουν ενισχύσεις.

Τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν η Ρωσία καταλάμβανε την Λωρίδα Sulwalki, στα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας που είναι η χερσαία σύνδεση του ΝΑΤΟ με τη Βαλτική. Η Λιθουανία αναμένεται επίσης να εφαρμόσει νάρκες κατά προσωπικού, νάρκες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση εναντίον ανθρώπων και όχι εναντίον οχημάτων και άλλου εξοπλισμού, αφού η Λιθουανία αποσύρθηκε από τη Σύμβαση της Ottowa, όπως και πολλά άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.

Το οπλοστάσιο της Λιθουανίας

Ωστόσο, έχει παραγγείλει και αντιαρματικές νάρκες αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον προηγούμενων συμφωνιών για την αγορά 85.000 τέτοιων όπλων με κόστος 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Έχει επίσης αναπληρώσει το οπλοστάσιό της σε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών, το πρότυπο του ΝΑΤΟ, και έχει παραγγείλει 44 άρματα μάχης Leopard 2A8 κορυφαίας τεχνολογίας από τη Γερμανία.

Επιπλέον έχει αγοράσει ισραηλινούς αντιαρματικούς πυραύλους Spike LR2 αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τον περασμένο μήνα, η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας Dovile Sakaliene δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να ζητήσει από το ΝΑΤΟ να καταστρέψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας της από τη Λευκορωσία, αφού αυτό συνέβη δύο φορές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το τείχος της Πολωνίας

Τον Ιούνιο, Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρόσθεσαν ναρκοπέδια στη δική τους εκδοχή της αμυντικής γραμμής της Βαλτικής, την λεγόμενη Ανατολική Ασπίδα. Ο Karol Frankowski, εκπρόσωπος του πολωνικού στρατού, δήλωσε: “Προστατεύουμε τα σύνορά μας. Είδαμε τι συνέβη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του ουκρανικού πολέμου. Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιθανή επίθεση”.

Σήμερα (Τετάρτη) το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας περιέγραψε σχέδια για την αγορά όπλων αξίας άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ, πριν από το τέλος του 2041.