Το γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας έπαιξε στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

Το γλυκό αγοράκι που απεικονίζεται στην φωτογραφία σε νηπιακή ηλικία, είναι γνωστός Έλληνας ηθοποιός, τον οποίο το κοινό είχε απολαύσει και στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Αυτή η νύχτα μένει», η οποία προβλήθηκε την σεζόν 2022-2023.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Ιωάννη Απέργη στην παιδική του ηλικία!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

Ποιος είναι ο Ιωάννης Απέργης

Ο Ιωάννης Απέργης γεννήθηκε το 1989 στην Αλβανία και έχει έναν αδελφό. Το 1995 σε ηλικία 5 ετών, ήρθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα, και έμειναν για μία εβδομάδα σε παγκάκια, μέχρι ο πατέρας του να βρει κάποιο σπίτι.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2020, ο Ιωάννης Απέργης είχε εξομολογηθεί: «Οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν ότι πρέπει να προσπαθήσεις διπλά. Όταν ήρθα στην Ελλάδα ήμουν 5 ετών και θυμάμαι ότι μέναμε για μια εβδομάδα στα παγκάκια μέχρι να βρει σπίτι (ο πατέρας). Είχε έρθει ένα χρόνο νωρίτερα, είχε βρει σπίτι αλλά το νοικιάσανε και μείναμε μια εβδομάδα σε μια πλατεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

Θυμάμαι ότι έπινα ζεστό γάλα και της έλεγα της μαμάς ότι εμένα μου αρέσει το κρύο από το ψυγείο. Είναι στο Μετς, πηγαίνω συνέχεια και τώρα πηγαίνω με τα ανιψάκια μου εκεί βόλτα και κάθομαι και χαζεύω σαν βλάκας. Έχω πει την ιστορία σε φίλους μου όταν παίζουμε μπασκετάκι. Εδώ τους θάμνους τους βλέπετε; Άπλωνε η μητέρα μου τα ρούχα μου».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο Ιωάννης Απέργης δεν πέρασε παραμυθένια παιδικά χρόνια και σε συνεντεύξεις του έχει μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει.

Σε συνέντευξή του το 2024 στο περιοδικό «ΟΚ!», ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στον ρατσισμό που είχε βιώσει στο σχολικό περιβάλλον: «Ως γιος μεταναστών, θα πω ότι το πιο δύσκολο ρατσιστικό περιβάλλον για ένα παιδί είναι το σχολείο. Ένα παιδί που λέει μια κακιά λέξη σε ένα άλλο παιδί δεν την κατανοεί, αλλά την επαναλαμβάνει γιατί την έχει ακούσει από τους γονείς του. Μέσα στα σχολεία έχουν πληγωθεί πάρα πολλά παιδιά, παχουλά, με ξένους γονείς, ίσως και με νοητική υστέρηση. Στη χώρα μας δεν έχουμε παιδεία πως να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους.

Είμαστε Ανατολίτες και θα παραμείνουμε στην κουλτούρα μας, όσο και να θέλουμε να έχουμε στην πινακίδα του αυτοκινήτου μας τη σημαία της Ευρώπης. Στην οικογένεια μου πάντα είχαμε αξιοπρέπεια και ήμασταν υπερήφανοι. Πάντα ξέραμε να αποφεύγουμε καταστάσεις και με τη συμπεριφορά μας δείχναμε ποιοι είμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

Τα πράγματα βέβαια για τον Ιωάννη Απέργη, δεν ήταν εύκολα ούτε στο σπίτι του. Ο πατέρας του καλλιτέχνη αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ, γεγονός που επηρέασε όλη την οικογένεια.

Μάλιστα, ο Ιωάννης Απέργης σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, είχε δηλώσει ότι είχε αναγκαστεί να αφήσει το σχολείο για ένα διάστημα, προκειμένου να δουλέψει και να βοηθήσει την οικογένειά του οικονομικά.

«Εμένα ο πατέρας μου είχε εξάρτηση από το αλκοόλ και έχω περάσει πολύ δύσκολα χρόνια… Το αλκοόλ είναι το χειρότερο νομίζω, μπορεί να σε φτάσει στις αυτοκτονίες, στις δολοφονίες, σε ακραία πράγματα!», είχε αναφέρει.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είχε πει ότι: «Είμαι ευτυχισμένος γιατί πριν από καιρό ήρθε και μου ζήτησε βοήθεια. Ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος που δεν μιλάει. Οπότε, μιλήστε. Μιλήστε στον πιο κοντινό σας άνθρωπο και πείτε: “Θέλω βοήθεια”.

Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κλαίει… Αγκαλιά, το καλύτερο πράγμα, αυτό έκανα. Στην αγκαλιά μετά όλοι ξεσπάνε. Ήρθε γιατί είδε ότι έκανα τα πάντα, δεν τον πετούσα ποτέ, ό,τι και να γινόταν! Πρέπει οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι να ζητάνε βοήθεια από τον πρώτο άνθρωπο που νιώθουν ότι έχουν μια σύνδεση, ότι τους καταλαβαίνει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

«Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα. Εκείνη τη στιγμή σε θέλει ο άνθρωπος αυτός», είχε τονίσει.

«Το ποτό σε φέρνει σε ακραία πράγματα, να κυνηγάς με μαχαίρια… Δεν μπορούσα να φύγω. Η φτώχεια! Το ψυγείο στο σπίτι είχε μόνο ποτό! Άφησα το σχολείο για να συντηρήσω ένα ψυγείο.

Είμαι πολύ ευτυχισμένος ρε φίλε. Άφησα το σχολείο, δούλεψα, καλυτέρευσα τη ζωή μου… Δούλεψα σε άγριες δουλειές για να μπορέσω να ζήσω τρία άτομα. Και όταν βγήκε και ο αδελφός μου στη δουλειά ξαναγύρισα στο σχολείο. Δεν το άφησα!», είχε προσθέσει.

Πορεία στην υποκριτική

Ο Ιωάννης Απέργης είχε παραδεχθεί στη συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», πως όνειρό του ως παιδί ήταν να ασχοληθεί με τη μουσική και μάλιστα ήθελε να γραφτεί σε μουσικό σχολείο. Ωστόσο, δεν είχε χρόνο για να μελετάει τα μαθήματά του, καθώς έπρεπε να δουλεύει.

«Η ζωή μου σκότωσε κάποια όνειρα, αλλά με έβγαλε στη μεγαλύτερη μου αγάπη, το θέατρο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

Τελικά, τον Ιωάννη Απέργη κέρδισε η υποκριτική τέχνη και φοίτησε στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή της Έλντας Πανοπούλου, «Μέλισσα Σχολή Τέχνης».

Έκανε το ντεμπούτο του στην μικρή οθόνη στην κωμική σειρά του ANT1 «Παρουσιάστε». Στη συνέχεια της καριέρας του έπαιξε στις σειρές: «Σε ξένα χέρια», «Τα νεοκλασικά», «Αυτή η νύχτα μένει» και «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα».

Στο θεατρικό σανίδι, το κοινό τον έχει απολαύσει, μεταξύ άλλων, στις παραστάσεις: «Καλησπέρα σας κυρία Μπέμπα», «Σεσουάρ για δολοφόνους» και «Βότκα Μολότοφ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα το 2025, ο ηθοποιός είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την πορεία της καριέρας του, λέγοντας πως: «Αυτό που σκεφτόμουν ήταν και λιγότερο από αυτό που ζω τώρα. Από το 2020 μέχρι τώρα, τέσσερα χρόνια, δεν φανταζόμουν ότι θα πρωταγωνιστώ, ότι θα παίξω σε δραματική σειρά, θα έχω σοβαρό ρόλο σε δραματική σειρά, θα είμαι πρωταγωνιστής με τρεις ρόλους στον ALPHA!».

Η όμορφη σχέση με την γυναίκα του και τα παιδιά τους

Ο Ιωάννης Απέργης έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με την Κατερίνα Νικοδήμα, η οποία έχει σταθεί σαν βράχος δίπλα του και τον έχει στηρίξει σε κάθε του επαγγελματικό βήμα.

Στην συνέντευξή του στην Αθηναΐδα Νέγκα, ο καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει ότι: «Η γυναίκα μου με στήριξε οικονομικά, ήταν ο χορηγός μου και στην πρώτη μου δουλειά. Γιατί στις δουλειές μας πληρωνόμαστε 6-8 μήνες μετά, μπορεί και καθόλου. Ήταν χορηγός κανονικά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

«Το έκανε τόσο ωραίο που ένιωθες ότι είμαστε το ίδιο, ότι είναι το στήριγμά μου. Κατευθείαν την ένιωσα οικογένεια. Είναι επικίνδυνο να νιώσεις τον άνθρωπό σου αδελφό. Απλά το έκανε τόσο ωραίο, ότι αύριο δεν θα έχω εγώ, θα έχεις εσύ. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που με πίστεψαν», είχε συνεχίσει.

Το αγαπημένο ζευγάρι έχει αποκτήσει ήδη δύο παιδιά, το 2021 γεννήθηκε ο γιος του και το 2023 η κόρη τους, ενώ σε λίγο καιρό η Κατερίνα Νικοδήμα ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο και τον τρίτο καρπό του έρωτά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IOANNIS-FLORIAN APERGIS (@ioannisapergis_official)

Σε ανάρτησή του στο Instagram, την ημέρα του «Αγίου Βαλεντίνου» το 2024, ο Ιωάννης Απέργης είχε γράψει για την σύζυγό του: «Σε ευχαριστώ που υπάρχεις! Σε ευχαριστώ που ήρθες! Σε ευχαριστώ που ομορφαίνεις την ζωή μου! Σε ευχαριστώ που σε όλα μου λες ΝΑΙ! Σε ευχαριστώ που είσαι η κινητήριος δύναμη μου! Σε ευχαριστώ που τόσες φορές κατεδαφίστηκα και εσύ με σήκωσες!

Σε ευχαριστώ που δεν κουράζεσαι ΠΟΤΕ! Σε ευχαριστώ που μου χάρισες ότι καλύτερο υπάρχει σε δώρο σε αυτόν τον πλανήτη! Σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί όταν εγώ ήμουν άφραγκος, μόνος, ασήμαντος στα χειρότερα μου και μου έδειξες τον δρόμο για τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε μέχρι τα γεράματα μας! Σε ευχαριστώ που ένιωθες το ίδιο με εμένα! Σε ευχαριστώ Καψούρα μου!».