Έφη Γκούτα: Η αποστομωτική απάντηση σε σκληρό σχόλιο που δέχτηκε στο TikTok – «Πάλι καλά που υπάρχουν και οι σχολιαστές…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Έφη Γκούτα
Φωτογραφία: Instagram/efigkouta

Σε καθημερινό φαινόμενο έχει εξελιχθεί το να δέχονται διάσημες μητέρες ντροπιαστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να είναι με τα παιδιά τους. Θύμα μιας τέτοιας επίθεσης έπεσε και η Έφη Γκούτα στο TikTok προφίλ της, με την influencer και επιχειρηματία να δίνει μία αποστομωτική απάντηση.

Πριν από λίγες ημέρες, η Έφη Γκούτα ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ της στην πλατφόρμα, στο οποίο την βλέπουμε να ακούει ένα τραγούδι μαζί με τον σχεδόν 4 ετών γιο της Δημήτρη.

@efigkouta Οταν έχετε τα ίδια vibes 🫠 #myson ♬ som original – 𝔯𝔦𝔱𝔷𝔦𝔫 ★ – heat ♚

Ορισμένοι λοιπόν, με αφορμή αυτή την ανάρτηση, την έκριναν για το πόσο χρόνο περνάει μακριά από το παιδί της.

Έφη Γκούτα
TikTok/efigkouta

Η influencer δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητα αυτού του είδους τα σχόλια και με ένα νέο post που έκανε στο TikTok τοποθετήθηκε για το θέμα.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο παίζει με τον μικρό Δημήτρη και αναδημοσίευσε ένα από τα σχόλια, το οποίο αναφέρει: «Πάλι καλά θυμήθηκε ότι έχει παιδί».

Στην ανάρτησή της η Έφη Γκούτα έγραψε: «Πάλι καλά που υπάρχουν και οι σχολιαστές του TikTok να μου θυμίζουν ότι είμαι μαμά».

Έφη Γκούτα
TikTok/efigkouta

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

MyCoast: «Τσουνάμι» από καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας – «Πρωταγωνίστριες» Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

Τεστ προσωπικότητας: Ο ήλιος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει εικόνα αποκαλύπτει αν είστε καλός άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «λαμβάνει σάρκα και οστά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:02 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Αποφάσισα να φορέσω για πρώτη φορά στην ζωή μου σορτσάκι στο γυμναστήριο…»

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το κανάλι της στο Youtube, στο οποίο είναι ε...
12:12 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

Την Τρίτη (19/8) έγινε γνωστό πως στο Ηράκλειο της Κρήτης γυναίκα κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί τ...
10:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία ύστερα από ένα διάστημα αποχής...
09:59 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Νικόλ Κίντμαν: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους

Η Νικόλ Κίντμαν εκτός από μία πολυβραβευμένη και παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, είναι και μία ευτυ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο