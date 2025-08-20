Έφη Γκούτα: Η αποστομωτική απάντηση σε σκληρό σχόλιο που δέχτηκε στο TikTok – «Πάλι καλά που υπάρχουν και οι σχολιαστές…»

Σε καθημερινό φαινόμενο έχει εξελιχθεί το να δέχονται διάσημες μητέρες ντροπιαστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να είναι με τα παιδιά τους. Θύμα μιας τέτοιας επίθεσης έπεσε και η Έφη Γκούτα στο TikTok προφίλ της, με την influencer και επιχειρηματία να δίνει μία αποστομωτική απάντηση.

Πριν από λίγες ημέρες, η Έφη Γκούτα ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ της στην πλατφόρμα, στο οποίο την βλέπουμε να ακούει ένα τραγούδι μαζί με τον σχεδόν 4 ετών γιο της Δημήτρη.

Ορισμένοι λοιπόν, με αφορμή αυτή την ανάρτηση, την έκριναν για το πόσο χρόνο περνάει μακριά από το παιδί της.

Η influencer δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητα αυτού του είδους τα σχόλια και με ένα νέο post που έκανε στο TikTok τοποθετήθηκε για το θέμα.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο παίζει με τον μικρό Δημήτρη και αναδημοσίευσε ένα από τα σχόλια, το οποίο αναφέρει: «Πάλι καλά θυμήθηκε ότι έχει παιδί».

Στην ανάρτησή της η Έφη Γκούτα έγραψε: «Πάλι καλά που υπάρχουν και οι σχολιαστές του TikTok να μου θυμίζουν ότι είμαι μαμά».