Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Πανικός επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (25/04) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας απειλούσε τους πάντες με όπλο ρέπλικα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:40. Ο ύποπτος άνδρας είχε το χέρι του στην τσέπη και φώναζε ότι έχει όπλο.  Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και του είπαν να παραδοθεί εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι και το κράδαινε.

Αστυνομικοί αφόπλισαν τον επικίνδυνο άνδρα και όπως διαπιστώθηκε το όπλο που είχε στην κατοχή του ήταν ρέπλικα, ενώ εντοπίστηκαν και μεταλλικά σφαιρίδια.

Ο δράστης προσήχθη στο τοπικό Α.Τ και διαπιστώθηκε οτι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πηγή: ΕΡΤ

