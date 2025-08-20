Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Αντωνά
Φωτογραφία: Instagram/maria_antwna

Την Τρίτη (19/8) έγινε γνωστό πως στο Ηράκλειο της Κρήτης γυναίκα κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί την οδήγησε σε απομακρυσμένη τοποθεσία και αποπειράθηκε να την φιλήσει. Την είδηση μετέδωσαν το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, με την Μαρία Αντωνά να κάνει μία προσωπική εξομολόγηση.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Αντωνά ανέφερε πως: «Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, το οποίο δεν ήταν μέσω κάποιας εφαρμογής γιατί τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί».

«Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού. Τυχαίνει αυτό το πράγμα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η ραδιοφωνική παραγωγός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

ΕΟΠΥΥ: Καμία πρόσθετη αμοιβή για αξονική στεφανιογραφία-Κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τον κανονισμό

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

ΑΑΔΕ: Ο νέος «οδηγός» για τα πρόστιμα στις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Πότε οι φορολογούμενοι γλιτώνουν τις κυρώσεις

Μηχανικοί δημιούργησαν μία νέα κατηγορία κβαντικών αισθητήρων για την ανίχνευση αμυδρών μοριακών δονήσεων

4 ζώδια που γοητεύονται μόνο από άτομα με υψηλό IQ
περισσότερα
10:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία ύστερα από ένα διάστημα αποχής...
09:59 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Νικόλ Κίντμαν: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους

Η Νικόλ Κίντμαν εκτός από μία πολυβραβευμένη και παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, είναι και μία ευτυ...
09:15 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Fipster: Δημιούργησε την ελληνική εκδοχή του trend της Hailey Bieber – Με χωριάτικη στο τζακούζι

Τέλη Μαΐου η Hailey Bieber είχε ανεβάσει ένα βίντεό της στο TikTok, στο οποίο έτρωγε σούσι φορ...
08:11 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το «θαλάσσιο κυνηγητό» με τα γουρουνάκια στην Άτοκο – «Λογικά δεν φοβήθηκα»

Viral έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες τα γουρουνάκια που ζουν στην Άτοκο, τα οποία κολυμπού...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο