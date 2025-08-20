Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

Την Τρίτη (19/8) έγινε γνωστό πως στο Ηράκλειο της Κρήτης γυναίκα κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί την οδήγησε σε απομακρυσμένη τοποθεσία και αποπειράθηκε να την φιλήσει. Την είδηση μετέδωσαν το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, με την Μαρία Αντωνά να κάνει μία προσωπική εξομολόγηση.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Αντωνά ανέφερε πως: «Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, το οποίο δεν ήταν μέσω κάποιας εφαρμογής γιατί τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί».

«Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού. Τυχαίνει αυτό το πράγμα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η ραδιοφωνική παραγωγός.