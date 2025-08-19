Ηράκλειο: Γυναίκα κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί την οδήγησε σε απομακρυσμένη τοποθεσία και αποπειράθηκε να την φιλήσει – Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Οδηγός ταξί επιχείρησε να ασελγήσει σε βάρος πελάτισσας του στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η ίδια.

Σύμφωνα το Cretalive, είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα με προορισμό το σπίτι της. Κάποια στιγμή, ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία, οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Εκεί, όπως ανέφερε η ίδια στις αστυνομικές αρχές, ο 47χρονος οδηγός του ταξί προσπάθησε να τη φιλήσει.

Το φερόμενο ως θύμα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια και τις ορέξεις του οδηγού και πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου περιέγραψε ακριβώς τί της συνέβη.

Σε άμεσο χρόνο οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.