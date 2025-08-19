Χανιά: Είχε χτυπήσει με ξύλο και επιχειρήσει να βιάσει την πρώην σύντροφό του ο 56χρονος που μαχαίρωσε την 45χρονη – Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά, Βούλγαρος, Κρήτη

Βίαιο είναι το παρελθόν του 56χρονου Βούλγαρου, ο οποίος αφού ξυλοκόπησε τη 45χρονη σύντροφό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στα Χανιά, τις κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να φύγει και να γλιτώσει από το μένος του.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Βουλγαρία, φαίνεται πως έχει «βαρύ» παρελθόν, καθώς μόλις έναν χρόνο πριν, μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Προσπάθησε να βιάσει 50χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Μάλιστα, η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια, όμως, αυτός αφέθηκε ελεύθερος.

Δυστυχώς, δεν άργησε να επαναλάβει τις πράξεις του αυτή τη φορά στη νυν 45χρονη σύντροφό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί για να απολογηθεί στον ανακριτή.

