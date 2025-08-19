Χανιά: Στον ανακριτή ο 56χρονος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε 10 φορές τη σύντροφό του – ΒΙΝΤΕΟ

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα το πρωί ο 56χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος, όπως μεταδίδει το flashnews, απολογείται για την πράξη του, που είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ της Παρασκευής όταν η 45χρονη και ο 56χρονος σύντροφός της άρχισαν να καβγαδίζουν έντονα στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και κάποια στιγμή ο 56χρονος πήρε μια καρέκλα και άρχισε να την χτυπά.

Τότε η γυναίκα στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα χέρια του, βγήκε από το σπίτι και μπήκε μέσα στο αμάξι. Όμως εκείνος την ακολούθησε κρατώντας ένα μαχαίρι, με το οποίο της επιτέθηκε 10 φορές προκαλώντας της τραύματα στα χέρια και στα πλευρά.