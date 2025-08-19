Χανιά: Στον ανακριτή ο 56χρονος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε 10 φορές τη σύντροφό του – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά, Βούλγαρος, Κρήτη

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα το πρωί ο 56χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος, όπως μεταδίδει το flashnews, απολογείται για την πράξη του, που είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ της Παρασκευής όταν η 45χρονη και ο 56χρονος σύντροφός της άρχισαν να καβγαδίζουν έντονα στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και κάποια στιγμή ο 56χρονος πήρε μια καρέκλα και άρχισε να την χτυπά.

Τότε η γυναίκα στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα χέρια του, βγήκε από το σπίτι και μπήκε μέσα στο αμάξι. Όμως εκείνος την ακολούθησε κρατώντας ένα μαχαίρι, με το οποίο της επιτέθηκε 10 φορές προκαλώντας της τραύματα στα χέρια και στα πλευρά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:51 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Φωτιές – Λαγουβάρδος: 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για το 2025 – Πόσα έγιναν στάχτη στην Ευρώπη 

Ένα ανησυχητικό διάγραμμα παρουσίασε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικ...
11:45 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμό στην Πάρνηθα και σε άλλα δάση 

Στη σύλληψη 55χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για εμπρησμού...
11:43 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 25χρονος και ο 21χρονος για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο άνδρες, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ...
11:35 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πάτμος: Στο νοσοκομείο 62χρονη που τραυματίστηκε σε τουριστικό σκάφος – Συνελήφθη ο καπετάνιος 

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πάτμο, όταν 62χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυμα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο