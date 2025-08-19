Πάτρα: Στον ανακριτή ο 25χρονος και ο 21χρονος για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα φωτιά εμπρησμός 25χρονος

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο άνδρες, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Αθανασία Σταμοπούλου, εδώ και μιάμιση ώρα οι δύο φερόμενοι ως δράστες βρίσκονται στο γραφείο της ανακρίτριας πρωτοδικών Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι θα εξεταστούν κατά αντιπαράσταση και θα κληθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα των δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα, αναμένονται οι αποφάσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρεται να δείχνουν τους δύο άνδρες να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της πυρκαγιάς, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον ρόλο τους.

Η υπεράσπιση του 21χρονου υποστηρίζει ότι η σύλληψή του είναι «παράδοξη», καθώς, όπως επισημαίνουν οι συνήγοροί του, δεν μπορεί να θεωρείται ύποπτος φυγής κάποιος που προσέρχεται αυτοβούλως να καταθέσει και παραδίδει την αστυνομική του ταυτότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:51 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Φωτιές – Λαγουβάρδος: 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για το 2025 – Πόσα έγιναν στάχτη στην Ευρώπη 

Ένα ανησυχητικό διάγραμμα παρουσίασε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικ...
11:45 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμό στην Πάρνηθα και σε άλλα δάση 

Στη σύλληψη 55χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για εμπρησμού...
11:35 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πάτμος: Στο νοσοκομείο 62χρονη που τραυματίστηκε σε τουριστικό σκάφος – Συνελήφθη ο καπετάνιος 

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πάτμο, όταν 62χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυμα...
11:03 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στη Θάσο: Νεκρός ανασύρθηκε 30χρονος από θαλάσσια περιοχή 

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, το μεσημέρι της...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο