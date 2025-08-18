Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο – Την Τρίτη στην Ανακρίτρια και ο 21χρονος που συνελήφθη

Νέα προθεσμία για αύριο πήρε προκειμένου να απολογηθεί ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Γηροκομειό της Πάτρας, την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια και ο 21χρονος που παρουσιάστηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης, αλλά έπεσε σε αντιφάσεις και συνελήφθη με ένταλμα για συνέργεια στον εμπρησμό.

«Εθελοντής για να σβήσει φωτιά»

Για τη νέα εξέλιξη (σύλληψη του 21χρονου) εξέδωσαν ανακοίνωση αργά το μεσημέρι της Δευτέρας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του 25χρονου, που εκπροσωπούν και τον 21χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό, αρνείται τις κατηγορίες, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αφού έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, πάντως, ο 25χρονος βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι δικηγόροι του, υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους «ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».