Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε στους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη και άλλων χρηστών των social media για τα πτυχία του, μιλώντας στο MEGA.

Όπως είπε αρχικά, «πενία τέχνας κατεργάζεται. Δεν έχω καμία δυσκολία, και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα και στο υπουργείο Παιδείας. Όποιος θέλει να πάει να τα ζητήσει και να τα δει. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε ότι «έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και σαν δημοσιογράφος έχω πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας». Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο μια σειρά συναδέλφων να κάνουν σπέκουλα».

«Ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;» αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος λέγοντας, έπειτα από σχετική ερώτηση, ότι «έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχθεί και χάρηκα που τα αποδέχθηκε με ανακοίνωσή του. Από εδώ και πέρα υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος αυτής της ενέργειας και από εδώ και πέρα με ενδιαφέρει πώς θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας και το δίκιο των πολιτών».

Σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι «εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να πάει να δει τα πτυχία μου, δίνω την άδεια στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα να δώσει τα πτυχία μου. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, όποιος θέλει θεσμικά ας κάνει ερώτηση εκεί που θέλει αλλά και να ετοιμαστεί για τη δική μου αντίδραση για τα ψέματα που έχει πει».

Για την Ντόρα Μπακογιάννη

Σε ερώτηση για το retweet του Μακάριου Λαζαρίδη σχετικά με τη Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε:

«Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την παράταξή μας. Είναι μια πολιτικός με το δικό της ξεχωριστό, διακριτό και σημαντικό στίγμα. Έχει κατακτήσει με τα χρόνια το δικαίωμα να λέει την άποψή της» και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν θέλω να πω κάτι για τον Μακάριο γιατί είναι φίλος και συνάδελφος και έχει τραβήξει και αυτός μεγάλο διάστημα πίεσης. Δεν θέλω να σχολιάσω τις ενέργειες άλλων συναδέλφων. Η Ντόρα έχει προσφέρει πολλά και στην παράταξη και στον τόπο και το κλείνω εδώ».

