Τραγωδία στο Τέξας: 38χρονη τριαθλήτρια influencer πνίγηκε κατά τη διάρκεια αγώνα Ironman- Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Mara Flávia
Πηγή: Instagram / @maraflavia

Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στο Τέξας, όταν μια 38χρονη τριαθλήτρια και influencer έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος κολύμβησης στον διάσημο αγώνα Ironman, βυθίζοντας στη θλίψη τόσο την αθλητική κοινότητα όσο και τους χιλιάδες ακολούθους της.

Η Μάρα Φλάβια, Βραζιλιάνα influencer με περισσότερους από 60.000 ακολούθους στο Instagram, συμμετείχε στον απαιτητικό αγώνα Ironman Texas, όταν εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στη λίμνη Γούντλαντς.

Η εξαφάνιση στη διάρκεια του αγώνα

Η κολύμβηση αποτελεί το πρώτο από τα τρία εξαντλητικά σκέλη της διοργάνωσης των 140 μιλίων (225 χιλιόμετρα).

Σύμφωνα με το Fox 26, οι πρώτες κλήσεις προς το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι και την πυροσβεστική υπηρεσία του Γούντλαντς ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Πάλμερ Μπακ, δήλωσε στο Click2Houston ότι οι ομάδες διάσωσης ενημερώθηκαν για έναν «αγνοούμενο κολυμβητή» περίπου στις 7:30 π.μ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του αγώνα, η εκκίνηση για τις επαγγελματίες κολυμβήτριες είχε δοθεί στις 6:31 το πρωί.

 

Επιχείρηση διάσωσης σε δύσκολες συνθήκες

Οι διασώστες ερευνούσαν τη λίμνη ενώ ο αγώνας βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, γεγονός που –όπως σημείωσε ο Μπακ– δυσχέρανε σημαντικά τις συνθήκες και επιδείνωσε τη «μηδενική» ορατότητα για τις καταδυτικές ομάδες.

Η Φλάβια εντοπίστηκε τελικά λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, περίπου τρεις ώρες μετά την εξαφάνισή της. Το σώμα της είχε βυθιστεί, σε βάθος περίπου τριών μέτρων στον πυθμένα της λίμνης.

Η 38χρονη ανασύρθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στην όχθη.

Το Γραφείο του Σερίφη επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι το θύμα «πνίγηκε ενώ συμμετείχε στο σκέλος της κολύμβησης του αγώνα», προσθέτοντας ότι η μονάδα σοβαρών εγκλημάτων θα συνεχίσει την έρευνα «σύμφωνα με τα συνήθη πρωτόκολλα».

«Πανικός και φόβος» – Η συγκλονιστική μαρτυρία εθελοντή

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός εθελοντή του Ironman, ο οποίος περιέγραψε τον «πανικό και φόβο» που επικράτησε όταν η αθλήτρια εξαφανίστηκε κάτω από το νερό, παρά το γεγονός ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν τη γνώριζε προσωπικά.

«Όλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα: Βυθίστηκε. Ακριβώς εδώ. Ακριβώς κάτω από εμάς», ανέφερε.

 

Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που ένας έμπειρος αθλητής έμεινε να κρατιέται από ένα καγιάκ με βλέμμα χαμένο. «Είχε απλώς αυτό το κενό βλέμμα, γιατί μόλις είχε δει κάποιον να εξαφανίζεται κάτω από τα πόδια του», δήλωσε.

Ο ίδιος ο εθελοντής, που είχε έρθει στον αγώνα για να βοηθήσει την κόρη του «να ζήσει αυτή την απίστευτη εμπειρία από μια εντελώς διαφορετική οπτική», βούτηξε επανειλημμένα στο νερό για να εντοπίσει τη Φλάβια.

«Έχασα το μέτρημα από το πόσες φορές βούτηξα», είπε. Κατά την πρώτη του προσπάθεια «ένιωσε» το σώμα της Φλάβια «με το πόδι του».

«Είχε φύγει. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω αυτό το συναίσθημα. Προσπάθησα ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Απλώς ήξερα ότι θα την ένιωθα ξανά και θα μπορούσα να την πιάσω και να την τραβήξω προς τα πάνω».

 

Παραδέχθηκε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που διέτρεχε παρά πολύ αργότερα. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι είχε ήδη πεθάνει εδώ και ώρα. Απλώς συνέχισα να ψάχνω σαν να επρόκειτο να την ανεβάσω ζωντανή», πρόσθεσε.

 

 

