Κεφαλονιά – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς: Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου

«Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου». Με αυτά τα λόγια, μεταξύ άλλων, ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς, που εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στην πλατεία Αργοστολίου Κεφαλονιάς, και έχασε την ζωή της.

«Για ένα παιδάκι που το δολοφονήσανε, 18 ετών, και πρέπει να απολογούμαι εγώ και όχι αυτοί; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει; Δεν το έστειλα στην Αθήνα γιατί φοβόμουν την εγκληματικότητα. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου, ότι υπάρχει τέτοια οργανωμένη ενέργεια, με την παραμικρή λεπτομέρεια, μελετημένη, με όλα τα σχέδια» αναφέρει μιλώντας στον ΑΝΤ1 και προσθέτει:

«Είμαι 82 χρονών, ναυτικός, έχω γυρίσει τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το συνάντησα» λέει και συναισθηματικά φορτισμένος ζητά συγγνώμη από το παιδί του. «Ενώ το καθοδηγούσα δεν μπορούσα να καταλάβω τέτοιο πράγμα. 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου να σπαρταράει, όπως το ομολογούν και οι ίδιοι. Το κατεβάσανε λες και κατεβάζουν σκουπίδια, και το πετάξανε. Όχι στο δρόμο, γιατί θα το έβρισκα και θα ζούσε, αλλά πίσω από μια παιδική χαρά, να μην φαίνεται και μου λένε κάνανε προσπάθεια να βοηθήσουν; Έφυγε αβοήθητο το παιδί μου…».

Παράλληλα, ο πατέρας της 19χρονης, έδειξε για ακόμη μία φορά, τον 23χρονο ως το πρόσωπο που έμπλεξε την κόρη του, υποστηρίζοντας πως της έκανε αίτημα φιλίας στα social media και την έπεισε να βρεθούν, μιας και είχε κατέβει στην Κεφαλονιά για τις γιορτές του Πάσχα.

Για τα χρήματα που κατατέθηκαν από τον 66χρονο στον λογαριασμό της, ο πατέρας της εξήγησε ότι ο 23χρονος της είπε ότι αυτός ο άνδρας τον υποστηρίζει οικονομικά, και είπε στην Μυρτώ να τα ζητήσει η ίδια από εκείνον.

«Σπαρταρούσε σαν το ψάρι στο έδαφος, το κατέβασαν από τον 5ο όροφο λες και ήταν σκουπίδια. Το πέταξαν πίσω από τη μάντρα να μην φαίνεται από τον δρόμο και έλεγαν ότι έκαναν κάθε προσπάθεια; Θα λογοδοτήσουν για αυτό και μετά θα πάω μαζί της. Το παιδί σχεδόν το απήγαγαν. Το απείλησαν για να πάνε στην Αθήνα για να το εμπορευτούν. Δεν είναι απλή περίπτωση με χρήση ναρκωτικών. Υπάρχει σχέδιο. Παραμύθιασαν το παιδί μου. Το απείλησαν».