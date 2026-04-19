Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρεται να εξετάζουν οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της.

Για νέα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν στην ανάκριση και δεν αποκλείεται να βάλουν στο κάδρο κι άλλα άτομα έχει κάνει ήδη λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας, ζητώντας να υπάρξει έρευνα για όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες και μέρες.

Το ίδιο πιστεύουν και οι γονείς της Μυρτούς που δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν πως δεν θα αντικρίσουν ξανά το χαμόγελο της κόρης τους. Ο πατέρας της εκφράζει ανοιχτά τις αμφιβολίες του για το αν ήταν μόνο οι τρεις που την εξέθεσαν σε κίνδυνο ή αν η κόρη του είχε πέσει θύμα κάποιου κυκλώματος.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι ‘έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα’. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», είπε στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις», ενώ για τους τρεις κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν στη φυλακή ανέφερε: «Προφυλακίστηκαν, έπρεπε να τους περάσουν από μηχάνημα που κόβει το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε».

Στοιχεία που εμπλέκουν και άλλα άτομα υποστηρίζουν πως έχουν συγγενείς της

Και το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 19χρονης, εκτός από τους γονείς της, υποστηρίζει πως έχει στη διάθεσή του στοιχεία και μαρτυρίες πως στο μοιραίο δωμάτιο 10 υπήρχαν και άλλα άτομα, και πως στο σημείο που άφησαν την 19χρονη δεν ήταν μόνο τα δύο άτομα.

«Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά αν τελέστηκαν κι άλλα εγκλήματα και φυσικά αν συμμετείχαν κι άλλα πρόσωπα σε παράνομες πράξεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Μυρτούς» δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α.

Ερωτηθείς ο δικηγόρος της οικογένειας αν θεωρεί πως υπήρχαν κι άλλα άτομα στο δωμάτιο, είπε: «Δεν μπορώ ούτε να το αποκλείσω, ούτε να το επιβεβαιώσω. Θα προκύψει από την ανάκριση αν εμπλέκονται και πόσοι».

«Γίνομαι ύαινα για το παιδί μου»

«Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα», είπε ο πατέρας της 19χρονης που πλέον έχει βάλει σκοπό της ζωής του τη δικαίωση της κόρης του.

«Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα», τόνισε.

«Οι γονείς ποτέ δεν την έδιωξαν»

Από την πλευρά της, η νονά της Μυρτούς εξήγησε στην ίδια εκπομπή ότι ο πατέρας και η μητέρα της 19χρονης ήταν πάντα εκεί για την κόρη τους και διαψεύδει ότι την είχαν διώξει από το σπίτι.

«Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα κάπως θα…, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν».

Το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς στη μητέρα της

Μάλιστα η ίδια αποκαλύπτει και τι ανέφερε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς προς την μητέρα της το μοιραίο βράδυ.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περιμέναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει ‘’σ’ αγαπάμε, έλα’’. Και εγώ ‘’σας αγαπώ’’. Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε ‘’να μην σε βλέπω στα μάτια μου’’; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης».

Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του ο πατέρας

Ο πατέρας της 19χρονης αμφισβητεί πλέον ανοιχτά και τα μηνύματα που φέρεται να έχουν σταλεί από το κινητό της τηλέφωνο. Αυτό που υποστηρίζει είναι πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο του κινητού του παιδιού του. Με απλά λόγια, δεν αποκλείει τα μηνύματα που εστάλησαν στη μητέρα της, να μην έχουν γραφτεί από τα χέρια της 19χρονης, αλλά από κάποιο άλλο πρόσωπο.

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος, που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω… το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε, στο δια ταύτα ποιος θα είναι», δήλωσε ο πατέρας της Μυρτούς.

Οι αρχές εξετάζουν τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνομιλίες της 19χρονης ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η επαφή της με τον 66χρονο από την Πρέβεζα το μοιραίο βράδυ.