Ανατιμήσεις: Σε ποια προϊόντα θα αυξηθούν οι τιμές τις επόμενες ημέρες

Δημήτρης Χριστούλιας

Oικονομία

Σούπερ μάρκετ

Αναπόφευκτες όπως όλα δείχνουν είναι οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του μεταφορικού κόστους. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις εάν συνεχισθεί η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Έως τις αρχές Μαΐου οι καταναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις που θα φτάνουν ακόμη και το 11%. Ειδικότερα θα ανατιμηθούν έως 11% τα τυριά, τα έτοιμα γεύματα, τα σαπούνια και η μαγιά ψυγείου, έως 10% οι κονσέρβες, έως 9% τα αλλαντικά, 8% τα σοκολατοειδή και 2% το γάλα εβαπορέ. Κάποιες από αυτές τις ανατιμήσεις μάλιστα έχουν περάσει ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες  τις επόμενες ημέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανατιμήσεις γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών και θα περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν στις αποθήκες τους.

Μεγάλες αυξήσεις

Ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από το πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον πληθωρισμό του Μαρτίου στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, το πρώτο μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύθηκε στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,5%. Μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 20,3% το μοσχάρι, 14,1% το αρνί και το κατσίκι, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 11,3% ο καφές, 9% οι σοκολάτες, 8,9% τα λαχανικά, 6,9% τα φρούτα, 4,7% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 4,5% τα πουλερικά 2,8%, τα ψάρια και τα θαλασσινά, 2,1% τα είδη ένδυσης και υπόδησης, 7,6% έχουν αυξηθεί τα ενοίκια, το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε άνοδο 22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 24,6%, η βενζίνη 9,3% ενώ 6,6% είναι οι ετήσιες ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, 7% στα ασφάλιστρα υγείας και 3,9% στα κομμωτήρια και στα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Στο αντίποδα σημαντική μείωση της τάξης του 22,5% έχει η τιμή του ελαιόλαδου και στα ζυμαρικά 8,4%.

