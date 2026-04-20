Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκίδα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, στην περιοχή Λιανή Άμμος στη Χαλκίδα, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ όχημα συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με δίκυκλο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα και χρειάστηκε την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι αρμόδιες Αρχές έσπευσαν στο σημείο και εξετάζουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση.