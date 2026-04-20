ΗΠΑ – Ιράν: Τα ανοιχτά μέτωπα που μπλοκάρουν την πρόοδο στις συνομιλίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, ΗΠΑ, Σημαίες

Οι διαφωνίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να φρενάρουν την πρόοδο στις μεταξύ τους συνομιλίες, καθώς κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και απομακρύνουν το ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι δύο πλευρές διατηρούν μεγάλες αποστάσεις σε βασικά θέματα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να παραμένει δύσκολη και εύθραυστη.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον πλήρη τερματισμό του, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο και προτείνει περιορισμούς με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Η διαφορά αυτή παραμένει καθοριστική, καθώς επηρεάζει άμεσα το πλαίσιο κάθε πιθανής συμφωνίας.

Ένα ακόμη βασικό σημείο τριβής αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να τεθεί υπό τον έλεγχό τους ποσότητα περίπου 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αίτημα που η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Η στάση αυτή ενισχύει το κλίμα δυσπιστίας και δυσκολεύει περαιτέρω την προσέγγιση των δύο πλευρών.

Τριβές καταγράφονται και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Το Ιράν επιμένει στη διατήρηση περιορισμών έως ότου αρθούν οι αμερικανικές πιέσεις και οι περιορισμοί στα λιμάνια του, ενώ η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Έτσι, το συγκεκριμένο μέτωπο προσθέτει ακόμη μία σοβαρή εκκρεμότητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εγείρει και ζήτημα αποζημιώσεων, διεκδικώντας περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια για ζημιές που αποδίδει σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Το αίτημα αυτό προσθέτει ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο στις συνομιλίες και επιβαρύνει περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα.

