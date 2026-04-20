Πειραγμένο κοντέρ: στο στόχαστρο υβριδικά κι ηλεκτρικά στην αγορά μεταχειρισμένων

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η παραποίηση χιλιομέτρων δεν αφορά μόνο ντίζελ και βενζίνη. Υβριδικά και ηλεκτρικά εμφανίζουν επίσης περιστατικά με πειραγμένο κοντέρ, με συγκεκριμένες μάρκες να καταγράφουν αυξημένα ποσοστά στην αγορά μεταχειρισμένων.

Πολλοί θεωρούν ότι το πειραγμένο κοντέρ, δηλαδή η αφαίρεση χιλιομέτρων από το οδόμετρο, αφορά κυρίως παλιά ντίζελ ή εισαγόμενα μεταχειρισμένα προηγούμενων ετών.

Όμως νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πρακτική έχει περάσει πλέον και στα υβριδικά αλλά και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με συγκεκριμένες μάρκες να εμφανίζουν ήδη μετρήσιμα περιστατικά παραποίησης χιλιομέτρων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανάλυση της carVertical δείχνει ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει ενεργά στην αγορά μεταχειρισμένων, ακόμη και σε αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας.

Τα ντίζελ συνεχίζουν να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, με περίπου 3,2% των αυτοκινήτων να παρουσιάζουν ανωμαλία στο ιστορικό χιλιομέτρων. Στα βενζινοκίνητα το ποσοστό διαμορφώνεται στο 2,15%, ενώ στα υβριδικά περιορίζεται περίπου στο 1,14% και στα ηλεκτρικά στο 1,08%.

Με μια πρώτη ματιά, οι νεότερες τεχνολογίες δείχνουν λιγότερο εκτεθειμένες. Η πραγματική εικόνα όμως είναι πιο σύνθετη. Στα υβριδικά, οι περιπτώσεις είναι λιγότερες, αλλά όταν υπάρχει επέμβαση, το μέγεθος της αλλοίωσης είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Κατά μέσον όρο, αφαιρούνται σχεδόν 79.500 km από το πραγματικό ιστορικό χρήσης, αριθμός που επηρεάζει άμεσα τόσο την πραγματική αξία όσο και την εικόνα φθοράς ενός αυτοκινήτου. Στα ηλεκτρικά, η απόκλιση φτάνει κατά μέσο όρο τα 37.800 km, γεγονός που τα καθιστά σήμερα τη λιγότερο επιβαρυμένη κατηγορία.

Στην κατηγορία των 100% ηλεκτρικών, τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται σε μοντέλα της Renault, με ποσοστό περίπου 2,99%. Αναμενόμενο, καθώς η έρευνα της carVertical αφορά τη γαλλική αγορά.

Ακολουθούν:

Audi με 1,54%

Mercedes-Benz με 1,1%

Peugeot με 0,87%

smart με 0,74%

Η υψηλή παρουσία της Renault εξηγείται κυρίως από τη μεγάλη διείσδυση μοντέλων όπως το Renault Zoé στη γαλλική αγορά μεταχειρισμένων.

Όσο περισσότερα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης περισσότερων καταγεγραμμένων περιστατικών. Στα υβριδικά, πρώτη εμφανίζεται η Porsche με 1,83%.

Ακολουθούν:

Peugeot με 1,74%

Kia με 1,73%

Toyota με 1,31%

Volkswagen με 1,28%

Τα ποσοστά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι συγκεκριμένες μάρκες είναι πιο ευάλωτες τεχνικά. Σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν ποια μοντέλα αλλάζουν συχνότερα χέρια και ποια εμφανίζονται περισσότερο σε βάσεις δεδομένων ελέγχου ιστορικού.

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οδόμετρο παύει να αποτελεί τον μοναδικό δείκτη αξίας. Δύο EV με ίδια χιλιόμετρα μπορεί να βρίσκονται σε τελείως διαφορετική πραγματική κατάσταση. Ο βασικός δείκτης πλέον είναι η κατάσταση της μπαταρίας.

Το γνωστό State of Health (SoH) επηρεάζει άμεσα την αυτονομία, την ταχύτητα φόρτισης και τη συνολική ενεργειακή απόδοση, άρα και την αξία μ,εταπώλησης. Έτσι, ένα ηλεκτρικό με περισσότερα χιλιόμετρα μπορεί τελικά να αποδειχθεί καλύτερη αγορά από ένα άλλο με μικρότερη χρήση αλλά πιο επιβαρυμένη μπαταρία.

Καθώς τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους στην αγορά μεταχειρισμένων, η παραποίηση χιλιομέτρων μεταφέρεται πλέον και στις νέες τεχνολογίες. Για τον αγοραστή, ο έλεγχος ιστορικού συντήρησης, οι επίσημες καταγραφές service και η διάγνωση μπαταρίας γίνονται πλέον πιο κρίσιμα από ποτέ.

Διότι στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κοντέρ από μόνο του δεν λέει πάντα όλη την αλήθεια.

Πηγή: Drive.gr