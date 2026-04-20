Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας και υποχώρησε στο 21-6 στην κατάταξη, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00) για το Play-In της EuroLeague. Οι Μονεγάσκοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο παιχνίδι της Αθήνας, όπου θα παλέψουν για την πρόκριση στα playoffs.

Η Μονακό παρατάχθηκε με μόλις οκτώ παίκτες, καθώς οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις δεν αγωνίστηκαν λόγω μικροτραυματισμών. Η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό παραμένει ανοιχτή και μένει να φανεί αν θα τεθούν στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι για το κρίσιμο ματς στην Αθήνα.

Πρόβλημα προέκυψε και με τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για μόλις 11:23. Οι διαιτητές τον απέβαλαν με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και ο ίδιος ξέσπασε στη συνέχεια στο Twitter. Έτσι, η Μονακό πηγαίνει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μετά από ήττα, με περιορισμένο ρόστερ και με ερωτηματικά για την κατάσταση βασικών παικτών.