Φωτιές – Λαγουβάρδος: 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για το 2025 – Πόσα έγιναν στάχτη στην Ευρώπη 

Ένα ανησυχητικό διάγραμμα παρουσίασε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα ο Κώστας Λαγουβάρδος, σχετικά με τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των πυρκαγιών τα τελευταία 20 έτη στη χώρα μας.

Αναλυτικά, ο ίδιος αναφέρθηκε στις 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις στη χώρας μας, επισημαίνοντας ότι το 2025, μέχρι τις 19/08, 454.000 είναι τα καμένα στρέμματα, ενώ όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα.

«Η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια»

«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…

Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος Καμένες εκτάσεις (στρ)

2007 2.717.000

2023 1.747.000

2021 1.307.000

2012 524.000

2025 454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

Πηγή δεδομένων: EFFIS – European Forest Fire Information System», έγραψε αναλυτικά ο ίδιος.