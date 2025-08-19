Ηράκλειο: Μητέρα κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί αποβίβασε την ίδια και τα παιδιά της για πάρει νέα κούρσα με τουρίστες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί

Στην Κρήτη, μία μητέρα κατήγγειλε πως οδηγός ταξί την αποβίβασε από το όχημα, για να πάρει τουρίστες.

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, τρομοκρατήθηκαν όπως μεταδίδει το Mega, καθώς το σημείο όπου τους παράτησε ο ταξιτζής ήταν σκοτεινό. Η μητέρα είπε στον ταξιτζή πως δεν είχε μπαταρία στο κινητό της ώστε να καλέσει ταξί, ενώ στο σημείο δεν περνούσε άλλο όχημα.

Η γυναίκα κράτησε των αριθμό της πινακίδας του ταξί και κινήθηκε νομικά εναντίον του οδηγού.

 

