Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Πολτάβα δείχνει πως «ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», λέει το Κίεβο – Η Μόσχα εξαπέλυσε 270 drones και 10 πυραύλους

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Πολτάβα δείχνει πως «ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη», λέει το Κίεβο – Η Μόσχα εξαπέλυσε 270 drones και 10 πυραύλους
Πηγή: Χ

Η πυρκαγιά, που είχε ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Lukoil στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, κατασβέστηκε σήμερα το πρωί, μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τοπικές αρχές. Νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε.

Η υπόσχεση Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, η τριμερής συνάντηση και το νέο κεφάλαιο στις συνομιλίες – Τι συζήτησαν οι ηγέτες στον Λευκό Οίκο

Ουκρανοί περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν εξάλλου πως ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, που συγκλόνισε την πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης εκατοντάδων νοικοκυριών στην περιφέρεια της Πολτάβα, δείχνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη.


«Την ίδια στιγμή που ο Πούτιν διαβεβαίωνε τηλεφωνικά τον Τραμπ ότι επιδιώκει την ειρήνη και ενώ ο (Ουκρανός) πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεξήγε συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες για μια δίκαιη ειρήνη, ο στρατός του Πούτιν εξαπέλυε άλλη μια μαζική επίθεση εναντίον του Κρεμεντσούκ», ανέφερε μέσω του Telegram ο Βιτάλι Μαλέτσκι, δήμαρχος της πόλης αυτής που βρίσκεται στην περιφέρεια της Πολτάβα.


Ο Μαλέτσκι πρόσθεσε ότι δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη.


«Άλλη μια φορά, ο κόσμος είδε ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – θέλει να καταστρέψει την Ουκρανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κλίμακα της επίθεσης δεν είναι σαφής.


Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε στη διάρκεια της περασμένης νύχτας ότι η περιφέρεια της κεντρικής Ουκρανίας απειλείται από επίθεση πυραύλων κρούζ, ενώ σήμερα ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας 270 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 10 πυραύλους, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει αυτό το μήνα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως κατέρριψε 230 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 6 πυραύλους, ενώ κατέγραψε πλήγματα σε 16 τοποθεσίες με 4 πυραύλους και 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης της Πολτάβα, Βολοντίμιρ Κόχουτ δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε διοικητικά κτίρια και σε τοπική ενεργειακή υποδομή.

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα», πρόσθεσε ο Κόχουτ στο Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στην περιοχή Λούμπνι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 1.500 νοικοκυριά και 119 επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία για τις πληροφορίες αυτές.

Εξάλλου πρωινή ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Τσερνίχιβ προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν σε τμήματα αυτής της βόρειας περιφέρειας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.

«Μερικοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Εργάτες του ενεργειακού τομέα και διασώστες εργάζονται για την αποκατάστασή της», έγραψε σήμερα στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:18 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Φλεγόμενο σχοινί «έψησε» τον λαιμό 22χρονης σε beach party – «Πονούσε και άρχισα να κλαίω»

Μια 22χρονη Βρετανίδα έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη σε πάρτι στην Ταϊλάνδη, όταν ένα φλεγόμενο...
08:52 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκάλυψε όσα ψιθύρισε προς τον Μακρόν – «Όσο τρελό κι αν ακούγεται, ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα»

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια «τρελή» δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ -όπως ο ίδιος τη χαρακτή...
07:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Η υπόσχεση Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, η τριμερής συνάντηση και το νέο κεφάλαιο στις συνομιλίες – Τι συζήτησαν οι ηγέτες στον Λευκό Οίκο

Στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μια ιστορική συνάντηση με ιδιαίτερη βαρύτητα, όπου...
06:23 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Μαρκ Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου άρθρου 5» για την Ουκρανία και όχι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν βρισκόταν σε εξέλιξη ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο