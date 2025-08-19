Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο που μαχαίρωσε 15 φορές την 47χρονη 

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, που μαχαίρωσε θανάσιμα, τουλάχιστον 15 φορές, την άτυχη 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στη συνέχεια στον ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται, πως όλα έγιναν για ασήμαντη αφορμή, καθώς όπως ο 28χρονος άνδρας, υποστήριξε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς, ότι το έκανε επειδή ήταν θυμωμένος μαζί της, καθώς τον είχε διαπομπεύσει στους φίλους του.

«Την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας»

Στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο, και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι» είπε αρχικά ο δράστης στους αστυνομικούς.

Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όταν είχαν πρωτογνωριστεί με την 47χρονη, είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές, αλλά για πέντε μήνες δεν είχαν καμία επικοινωνία. Επίσης ισχυρίστηκε ότι η 47χρονη τον προσέβαλε συχνά και είχε μιλήσει αρνητικά για εκείνον στους φίλους του, με αποτέλεσμα εκείνοι να τον μπλοκάρουν στα social media.

«Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης με είχε εξοργίσει το γεγονός πως με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».