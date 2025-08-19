Finos Film: Το βίντεο για την «Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας» – «Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα»

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας» που είναι σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, η Finos Film δημιούργησε ένα απολαυστικό αφιερωματικό βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το πρωί στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα, που έχουν ως θέμα την φωτογραφία, από επιτυχημένες ταινίες της Finos Film. Από την οθόνη μας περνάνε σπουδαίοι ηθοποιοί της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, όπως: η Ρένα Βλαχοπούλου, η Ζωή Λάσκαρη, ο Θανάσης Βέγγος και ο Κώστας Βουτσάς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται ότι: «Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ, η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία – ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και… ρομαντικά “κλικ”.

Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα. Ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό. Κι ένα αυθόρμητο “κλικ” να άλλαζε όλη την πλοκή! Η φωτογραφία, ως κομμάτι του σεναρίου, έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια. Γιατί στον κινηματογράφο, όπως και στη ζωή, κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία».