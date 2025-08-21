Ναύπλιο: 30 κρατούμενοι των φυλακών στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση

Στις φυλακές Ναυπλίου σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, το απόγευμα της Τετάρτης (20/8), τριάντα κρατούμενοι εντός του καταστήματος εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση. Ως αποτέλεσμα, επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.